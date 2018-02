Los evacuados vuelven y no saben qué encontrarán

Otros podrían perder más en una inundación. Pero estos miles de hermanos, los del Chaco salteño, los que clavan cuatro palos y extienden plásticos y colchas por arriba y por los costados, muy cerca del río, no habrán perdido tanto porque tenían muy poco. Lo dijo el gobernador Juan Manuel Urtubey en declaraciones a la prensa, ayer: "Es paradójico ver que perdieron todo y al lado que no perdieron casi nada, porque no tenían casi nada".

Dicen que muchos emprendieron el regreso. Entonces la pregunta obligada es si realmente volverán adonde estaban, si el río se habrá apiadado de sus mojones de piedra, de sus leales caschis, de sus colchonetas mojadas, de sus ropas de colores y tamaños que nunca coinciden con la talla del usuario. Los espantados por el agua no son ni siquiera los que tienen casas con techos a los que pueden subirse cuando viene la crecida y entra por las puertas y las ventanas. No tienen techo. No tienen puertas ni ventanas. Por eso vale imaginar este regreso triste a ningún lugar, lejos del bienestar, seguro, y muy cerca del río, donde ellos sienten palpitar la vida; al menos para compadecernos y reflexionar sobre cuán subjetivo e injusto es el reparto de la buena suerte.

En conferencia de prensa, ayer, el gobernador Juan Manuel Urtubey dijo que reparar este desastre le costará a la Provincia más de 500 millones de pesos. Muchos ruegan que reparar no signifique dejar todo igual que antes de la furia del Pilcomayo y del Bermejo, porque entonces la misma gente quedará a merced de los mismos caprichos de la naturaleza y esta historia, que no es inédita, se volverá a contar en tiempo presente.

En muchos parajes de Santa Victoria Este la situación sigue siendo crítica. Pobladores de San Bernardo pidieron ayuda a Defensa Civil: "Necesitamos que venga un helicóptero para sacar a las personas enfermas y que nos acerquen agua y plásticos. Nos preocupa un nene de 5 años que es asmático y con el calor, la humedad y el miedo puede tener un ataque y no sabremos cómo ayudarlo; las 18 casas del paraje quedaron destrozadas, acá no hay más nada", dijo Marilí Mansilla, una joven residente en el paraje San Bernardo, a unos 14 kilómetros de Santa Victoria, zona donde el río Pilcomayo bajó por una inmensa cañada.

En San Bernardo la mayoría de los habitantes son wichis. Marilí relató que "cerca de las 19 horas del jueves vino un helicóptero de Defensa Civil para darle ayuda a los aborígenes. Gracias a Dios ellos no están tan afectados, porque el agua que baja del Pilcomayo por una cañada no les llegó; pero a las 18 familias criollas el agua nos dañó las casas, que son hechas de adobe. Necesitamos que se lleven a las personas más ancianas y a este niño asmático, y por favor que nos acerquen agua, algo de comida y plásticos; por caminos no se puede llegar".

Al sur de la cañada

También están en alerta los vecinos de Pozo Mulato y Alto La Sierra, donde ayer esperaban la llegada de un camión de la Municipalidad de Santa Victoria que partió desde Morillo hacia Alto La Sierra para asistir a los parajes inundados. Antes, una camioneta de reconocimiento del Ejército salió para verificar el camino, y detrás iban equipos militares para apoyar las evacuaciones y la asistencia a los pobladores. Los efectivos planeaban hacer campamento en Alto La Sierra para asistir a toda la zona sur de las cañadas. El operativo de rescate mediante gomones, abarcaría a Pozo Mulato, Campo Largo, Las Delicias y San Bernardo.

Datos importantes

1- Lotería de Salta lanzó ayer una colecta de alimentos no perecederos, agua mineral, pañales y repelentes para insectos, para ser donados a los damnificados de Santa Victoria Este. ¡Vamos a duplicar lo que se recaude! Las donaciones se reciben en España 696.

2- La Dirección de Vialidad de Salta informa que se habilitó el tránsito en el puente Bailey que une la localidad de Los Toldos con La Mamora (Bolivia). Maquinaria y personal de Vialidad de Salta continuarán en la zona para proseguir las tareas de defensa.

3- Claro se solidariza con los afectados por las inundaciones. A todos los clientes afectados por el temporal se les otorgará una bonificación de $50 para todo uso (datos, SMS, llamadas) que tendrá vigencia por 30 días a partir de hoy.

4- Se prepara el operativo de retorno de evacuados en Santa Victoria Este. Informan que:

*Los evacuados ubicados en los centros de Aguaray y Tartagal dispondrán de colectivos de la zona y de Saeta en los distintos centros, hoy, de 8 a 19 horas.

*Autoevacuados (alojados fuera de los centros de evacuados) dispondrán de colectivos en la Unidad Regional 4 de Tartagal, hoy a partir de las 8 hasta las 19.

* Cabe destacar que este servicio es gratuito y está coordinado por el Comité Permanente de Emergencias a través del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Primera Infancia, Educación, Policía de la Provincia de Salta, Saeta y Municipalidad de Santa Victoria Este.