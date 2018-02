Peligroso cráter sin señalizar sobre la avenida Artigas

A la altura del portón de un viejo galpón ubicado sobre avenida Artigas 660, de Villa Mónica, en la zona este de la ciudad, hay un enorme cráter que ya ha provocado reiteradas situaciones peligrosas y tediosas. El pozo pierde agua constantemente desde hace varios meses y está sin señalizar, lo más preocupante es que nadie hace nada al respecto.

"Este pozo quedó así de cuando rompieron la calle para cambiar las cañerías por las obras de agua para Villa Floresta. Al principio era un pequeño bache, pero como pierde agua constantemente cada vez se hace más grande y es un peligro", relató Dolores Ibáñez, una vecina.

Al estar cubierto de agua, es difícil saber las dimensiones del agujero. Su profundidad es tal, que hace unos días quedó atascada la rueda de un camión. "Llamé varias veces a Aguas del Norte, pero no me quisieron recibir el reclamo porque me piden el número de catastro y no lo sé. Les dije que era justo afuera del galpón, pero me marean con preguntas tontas y al final nunca vinieron a ver", agregó la mujer.

Por la avenida Artigas transitan a diario cientos de ciclistas y motociclistas, además de los innumerables automóviles y camiones de gran porte. Los incidentes a causa del pozo ya son varios. "Una vez, un auto por esquivar el pozo chocó contra otro que venía de frente. En otra oportunidad, un chico que iba en la moto se llevó por delante el pozo y terminó tirado en el piso y lastimado. La verdad, están esperando que alguien se mate para venir a arreglarlo", concluyó la vecina.

Más inconvenientes

En la siguiente cuadra, en Artigas al 700, el asfalto quedó levantado y roto. Esto también ocasiona un gran dolor de cabeza a los conductores de vehículos.

Desde la avenida Independencia hasta la altura antes mencionada de la avenida Artigas, se puede ver la calle totalmente destruida. En el cruce de ambas arterias, el pavimento llega a estar en tan malas condiciones que se vuelve casi imposible esquivar los baches.

La intersección de las calles Artigas y América no muestra un mejor panorama. Afuera de la planta hormigonera que allí se encuentra, la calle está constantemente cubierta de agua y hay más pozos.

Al parecer, por el olor, se tratarían de líquidos cloacales.