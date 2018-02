El emotivo mensaje de Quique Sacco para Débora Pérez Volpin

Todavía a la espera de una respuesta para saber lo que desencadenó la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin, Enrique Sacco – su última pareja- compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para seguir recordándola de la mejor manera.

La publicación del periodista se justamente una semana después de la trágica noticia que conmocionó a todos los argentinos, cuando el pasado martes 6 de febrero Deborá Pérez Volpin sufría un paro cardiorrespiratorio en medio de una endoscopia que se le estaba realizando en el Sanatorio de La Trinidad.

A partir de la misma se dio comienzo a una investigación que intenta determinar qué pasó durante ese estudio y si hubo mala praxis por parte del equipo médico que la atendió.

En tanto, de la autopsia realizada el miércoles se desprendió que el cuerpo de Pérez Volpinpresentaba lesiones en el estómago y el esófago, las cuales, según el abogado de la familia, Diego Pirota, no tienen dudas que se produjeron durante el estudio.

"A Débora no la vamos a despedir. La vamos a festejar, la vamos a recordar. Yo que soy su compañero de estos últimos tiempos y estoy profundamente enamorado de ella, no puedo entender lo que ha pasado. Solo sé que estaba enamorado de una mujer maravillosa, que conmocionó al país y gente afuera del país por lo maravillosa que era. Ella es nuestra tranquilidad y nuestro sueño. Agradecemos con el corazón el reconocimiento que se le da a ella, y el acompañamiento con respeto que nos dan. Gracias", había manifestado Sacco, horas después del deceso de Pérez Volpin acompañado por los dos hijos (Luna y Agustín) y Marcelo Funes, el ex marido de la ex conductora de Arriba Argentinos.

Infobae