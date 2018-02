El proyecto del polo cultural en la ex-Palúdica lleva meses de demora

El conflictivo traspaso del predio de la Palúdica de la Nación a la Municipalidad de Salta a partir de la ley 27.336, sancionada a fines de 2016, se selló con un acuerdo el 11 de abril de 2017 en el despacho del juez federal Julio Leonardo Bavio.

En la reunión, los representantes de los empleados del Ministerio de Salud de la Nación, que trabajan allí, negociaron con funcionarios de la Municipalidad seguir desempeñando sus tareas en un edificio del predio en el que la comuna pretende crear un polo cultural y el museo del folclore.

Tras el acuerdo ante el juez, se estableció un plazo de 90 días para elaborar "un informe técnico del estado estructural y patrimonial del edificio", que sería la base para la confección del proyecto de obras, y se conformó una comisión, a cargo del municipio, que acompañaría el proceso del informe técnico y evaluaría los avances.

Al cabo de tres meses, con el informe terminado, el juez llamaría a otra audiencia para analizar los pasos siguientes.

Sin embargo, el tiempo estipulado se alargó y recién en diciembre último se terminaron los informes del estado patrimonial y estructural de todos los edificios.

"Se hicieron todos los estudios patrimoniales para que no se modifique absolutamente nada en lo que respecta al patrimonio histórico y cultural y lo que importa a la Ciudad de Salta. Además, los estudios estructurales, los planos, los cortes los suelos, todo lo que tiene que ver con la estructura del edificio", señaló Emilce Maury, secretaria de Modernización y Financiamiento de la Municipalidad y coordinadora del proyecto del museo y del polo cultural.

El próximo mes comenzaría a hacerse el proyecto de obras, que demorará en principio 90 días y costará aproximadamente 700 mil pesos. El arquitecto contratado, Nicolás Bares, hará el estudio de prefactibilidad urbana, el estudio de prefactibilidad técnica y el máster plan completo de todo el proyecto.

Maury dijo que, una vez cumplido el plazo, "la idea es llamar a licitación inmediatamente y empezar con la obra". Además, desde la Municipalidad deberán trasladar a los empleados del Ministerio de Salud, que trabajan en un inmueble deteriorado.

Maury informó a El Tribuno que el gobernador Urtubey y el intendente Sáenz decidieron avanzar con el proyecto en conjunto y que devolverán en partes iguales los fondos que lleguen desde la Nación para la primera etapa.

Esta semana se reunirán delegados del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad para decidir cómo formalizar el contrato en forma conjunta.

Un espacio para todos

Emilce Maury expresó que se busca "recuperar ese predio, ese espacio público, para toda la gente, no solo del ámbito de la cultura, sino también para todos los salteños".

Contó que la idea es que haya salas de exposiciones, centro de convenciones, salas polifuncionales, espacios abiertos, atelieres, áreas de recreación y un lugar para los niños.

Aseguró, además, que todo lo que tenga valor patrimonial se va a conservar en su totalidad. "La idea es conservar y hacer en una segunda etapa estacionamientos subterráneos porque (esto) va a implicar mucho movimiento de tránsito", agregó.

En mayo del año pasado se hizo un encuentro con actores de la cultura de Salta para conversar con ellos sobre los espacios que faltan en la ciudad y que se pueden armar en este polo cultural. Entonces acordaron seguir trabajando juntos pero desde entonces no hubo otra reunión.

Cristina Idiarte es una de las artistas que participó. "Es la primera vez que nos consultan. Esperamos que además de la consulta sea una realidad", dijo a El Tribuno. "La gran mayoría de los artistas por lo general devienen en gestores culturales de su propio trabajo y tal vez del mismo palo. Entonces, está bueno cuando preguntan qué nos gustaría ver o hacer porque es una manera de dar un poco más de validez al trabajo que hacemos".

Sobre lo que se habló en torno al proyecto en el encuentro con funcionarios de la comuna, recordó: "Era como una especie de plaza integrada a la ciudad con acceso libre, un centro de cultura viva que llegue a distintos lugares, donde la gente pueda tener salas de trabajo conjunto, donde haya espacios móviles -no grandes salas como los teatros porque son espacios que no se pueden modificar. La idea es que sea parte de la ciudad, no un lugar aislado, que se pueda integrar al resto de las cuestiones culturales que existen en la ciudad".