La gloria fue para los infernales en la Liga Nacional

Salta Basket jugó el mejor partido de la temporada y goleó a uno de los candidatos, Instituto de Córdoba, por 89 a 70, en el estadio Delmi y sumó su segunda victoria consecutiva. De a poco, los infernales dejan atrás su imagen negativa y remontan en la Liga Nacional.

Fue un inicio a puras chispas entre salteños y cordobeses, donde la agresividad de ambos equipos se notó de entrada. Ricky Harris tomó las riendas del equipo local, bien acompañado por los restantes jugadores del quinteto inicial salteño, pero Instituto no se quedó atrás y se llevó el primer cuarto, demostrando que su segundo puesto en la tabla de posiciones no es una casualidad. Eso sí, fue apenas 21 a 20.

El segundo cuarto de los infernales fue de lo mejor que se vio del conjunto dirigido por Ricardo De Cecco, desde que el representativo provincial desembarcó en la Liga Nacional.

Un contundente 22 a 6 fue el final del período dos para Salta Basket, que se impuso 42 a 27 para ir al descanso con mayor calma.

Pablo Espinoza se transformó en figura con 12 tantos, seguido por Harris (9) y Diego Figueredo (8). En la gloria, en cambio, hubo pocos aciertos y el enojo de Facundo Müller, su técnico, se notó.

El conjunto capitalino volvió a mostrarse ofensivo en el tercer cuarto y no dejó que Instituto pueda descontar, por el contrario se alejó más en el marcador con un parcial de 21 a 16 a favor y la diferencia de 63 a 43, de cara a los diez minutos finales.

El tramo que coronó el triunfo de los infernales dejó la sensación de que por primera vez en el torneo el combinado salteño jamás dejó de acelerar y si bien la gloria ganó por la mínima el cuarto, 27 a 26, la victoria fue más que contundente por 89 a 70.

Si bien hubo un gran rendimiento en general, entre los puntos altos de la noche, Harris (que terminó con 16 puntos) fue el goleador, pero también tuvo un trabajo importantísimo Pablo Espinoza, además de Figueredo y Gabriel Mikulas.

El domingo, Salta Basket tiene otra prueba de fuego ante San Lorenzo, también en el estadio Delmi, a las 22.