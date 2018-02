Salta es la tercera provincia con mayor cantidad de casos de femicidios ocurridos durante 2017

En Argentina se produjeron 292 femicidios en 2017, de los cuales 31 son vinculados a parientes de la propia mujer y cinco son personas Trans, informó hoy el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación. Un total de 24 crímenes de mujeres se produjeron en Salta, en 2017, tercera provincia con más casos de femicidios.

El trabajo contiene la totalidad de casos relevados a través de fuentes de prensa, de asesinatos a mujeres -niñas, adolescentes y/o adultas- y personas Trans, perpetrados por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio o por muerte dudosa bajo sospecha de femicidio.

Creado a fines de 2016, el Observatorio de Femicidios desarrolla desde entonces estudios e investigaciones sobre la evolución, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

El informe del año anterior, a cargo de La Casa del Encuentro, había reportado que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 hubo 290 femicidios y, como consecuencia, 401 hijos perdieron a sus madres (242 de ellos menores de edad).

En el informe actual del Defensor del Pueblo de la Nación, la provincia con mayor cantidad de casos -ocurridos en todo el país cada 30 horas promedio- fue Buenos Aires, con un total de 119 en el año. Seguida por Córdoba, con 26 casos; Salta, con 24; Santa Fe, 24; y Santiago del Estero, 19.

Acerca de la modalidad con la que fueron cometidos los crímenes, en un gran número de casos involucraron armas de fuego o fueron por apuñalamiento. Algunas víctimas fueron golpeadas o estranguladas.

Respecto a las víctimas, el 17 por ciento fueron menores de 18 años; el 33 por ciento, entre 19 y 30; el 34, de entre 31 y 50 años, y el 15 por ciento, a mujeres mayores de 50. Hay casos de niñas de muy corta edad, incluidas menores de 4 años.

En el 16 por ciento de los casos, la víctima había denunciado previamente a su agresor, mientras que en el 51 por ciento de los femicidios no se registra información, y en el 33 por ciento no estaba hecha la denuncia. No obstante, allegados refieren la existencia de episodios de violencia previos.