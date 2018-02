Para el INDEC, el año pasado los aumentos de salarios le ganaron a la inflación

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que el año pasado los salarios le ganaron por 2,7% a la inflación. El dato surge luego que el organismo que dirige Jorge Todesca registrara un incremento salarial del 1,1% en diciembre último respecto al mes anterior.

De esta manera, en el acumulado la suba de salarios mostró un crecimiento de 27,5% acumulado 2017. Vale recordar que para el INDEC en 2017 la inflación se ubicó en 24,8%. Asimismo, el sondeo subrayó que el Índice de Salarios total registrado acumuló un aumento de 26,5% a lo largo del año pasado, como consecuencia del incremento de 27,3% del Sector privado y un aumento del 25% del público.

De este modo y siempre según las estadísticas públicas, los salarios le ganaron a la inflación, aunque con resultados dispares entre empleados públicos, privados registrados y aquellos que son considerados trabajadores en negro, según publicó Ambito.com. Sin embargo, llamativamente quienes resultaron más beneficiados fueron los empleados en el sector no registrado, cuyos salarios redondearon un aumento del 31,5%, con lo que la ventaja sobre la inflación llegó al 6,7%.

El indice de salarios total mostró un crecimiento de 27,5% acumulado durante el 2017, como consecuencia de la suba 26,5% del registrado y de 31,5% del privado no registrado. El índice de salarios total verificó un incremento de 1,1% en diciembre pasado respecto de noviembre anterior, como consecuencia de la suba de los registrados de 0,6% y de 2,9% en el privado no registrado.

En diciembre, el índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 0,6% respecto al mes anterior, como consecuencia del incremento de 0,7% del privado y un aumento del 0,5% del público. A diferencia de lo ocurrido a lo largo de 2017, en el último mes la inflación superó claramente a los salarios, ya que el costo de vida experimentó un fuerte aumento del 3,1%.

La evolución de los sueldos

El Índice de Salarios analiza la evolución de los sueldos que se pagan, sin ponderar cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño de los individuos.

Por su parte, desde Ecolatina advirtieron que "la recomposición parcial del salario formal durante el año pasado junto con la magra creación de empleo registrado explican por qué la masa salarial de los trabajadores formales aún no supera el promedio de 2015.

Citando cifras de la AFIP, desde la consultora advirtieron que la masa salarial formal trepó en promedio 4,3% durante 2017 (-0,3% en relación a la media de 2015). Por último, desde Ecolatina compararon el salario real formal promedio del año pasado con la media de 2013 observando "una caída del salario real registrado de 3,3%". En ese sentido, desde la consultora sostuvieron que "la pérdida es superior para los trabajadores del sector privado (-3,7%) en relación a los trabajadores del sector público (-1,8%)".