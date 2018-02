70 años atrás su abuelo hizo lo mismo que ella y sobrevivió a un tiroteo

Charly Novell tiene 17 años y es una estudiante de Marjory Stoneman Douglas High School, el colegio que protagonizó el sangriento tiroteo que dejó un saldo de 17 muertos el último miércoles. Tras haber sido testigo de la tragedia, la joven compartió su historia y la de su abuelo en las redes: el episodio se repite con 70 años de diferencia.

La adolescente logró salir viva del asesinato en masa al esconderse en un placard. Hace setenta años, su abuelo Charles Cohen, quien en ese entonces tenía doce años, sobrevivió por hacer exactamente lo mismo cuando un hombre abrió fuego.

El tiroteo al que hace referencia Carly Novell es considerado el primero en la historia de Estados Unidos. Perpetrado por Howard Unruh, ‘El camino de la muerte‘ acabó con la vida de toda la familia de Cohen.

Carly Novell, 17, hid in a closet yesterday while a lone gunman took the lives of many of her classmates and bystanders at Marjory Stoneman Douglas High School.



In 1949, Novell's grandfather, Charles Cohen, also hid in a closet to evade a lone gunman:https://t.co/VeSf97kDEj