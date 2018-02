Jimena Barón habló sobre el acoso laboral por ser mujer

Jimena Barón reveló que sufrió situaciones de acoso laboral a lo largo de su carrera como actriz. Sin dar muchos detalles -y tampoco nombres-, contó que vivió incomodidades que no pudo manifestar porque “recién estaba empezando”.

La cantante se destaca entre las famosas feministas y habló de la desigualdad que hay entre las mujeres y los hombres. “No es igual. No tenemos las mismas posibilidades. Muchas veces tenemos que fumarnos, de alguna manera, cosas, acosos, abusos para seguir teniendo tu puestito de laburo, tu sueldo. Y eso es algo que le pasa a la mina por ser mina”, aseguró en un móvil con Intrusos.

También contó que se ha bancado que le hicieran comentarios incómodos y que el último tiempo logró imponerse por su carácter: “Yo siento que voy teniendo cada vez más lugar. Soy cada vez más conocida. Se va sabiendo que tengo un carácter de mierda, que soy brava”.

Y agregó: “Me he tenido que fumar comentarios que me incomodaron pero no podía decir nada porque estaba laburando. Acababa de arrancarà Porque no daba, o me daba vértigo de que no guste que yo ponga un límite. Nunca nada grave, pero por ahí sí una incomodidad”, explicó.

Cuando Jorge Rial le preguntó qué tipo de comentarios incómodos recibió, Jimena relató una situación puntual que vivió con un hombre. “Me ha pasado que me ilusionen con cosas de laburo y después yo me juntaba con la persona y nada le interesaba más que mi culo y, probablemente, otras partes de mi cuerpo”, relató