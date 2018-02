Acrotela, cuando el arte se dibuja con acrobacias en el aire 

María Belén Zannier

En los últimos años, la acrotela o acrobacia en tela se volvió muy popular en Salta y en el mundo. Se trata de una práctica circense de ejercicios aéreos, donde los artistas realizan movimientos coreográficos y acrobáticos suspendidos en una tela. Es una mezcla de danza y deporte que requiere de fuerza y flexibilidad.

Salta no solo tiene cada vez más adeptos de esta disciplina, sino que, además, cuenta con un pequeño gran campeón en la especialidad.

Se trata de Lucca Oliver, de 10 años, que resultó ganador del Torneo Argentino de Acrobacia Aérea en Telas (TAAT) en la categoría Niños, que se realizó a fines del año pasado en Carlos Paz, Córdoba.

Lucca comenzó a practicar acrotela hace 5 años en la Escuela de Circo de Salta (Los Cebiles 274), que fue la sede Norte del torneo nacional, en donde participaron acróbatas de Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca. “Nuestra escuela fue seleccionada como sede para la instancia regional de este campeonato, donde se mostraron las últimas tendencias en la disciplina. Varios de nuestros alumnos se clasificaron en aro, tela y trapecio”, contó a El Tribuno Daniel Daforno, director de la Escuela de Circo de Salta.

Y agregó: “El premio de Lucca es un orgullo enorme, no solo por su talento, sino también por el esfuerzo que hicieron sus papás y su familia para viajar todos y venir a apoyarlo”, afirmó Daforno.

Pequeño gran campeón

Con tan solo 5 años, Lucca se interesó por la acrotela. “Mi mamá iba a pilates cerca de la Escuela de Circo. Un día la acompañé y me fui un ratito a ver lo que estaban haciendo y me gustó. Y así empecé”, contó a El Tribuno Lucca, que desde entonces no dejó de concurrir cada semana a entrenar.

Además de su destreza y esfuerzo, Lucca le suma pasión a lo que hace. “Lo que más me gusta es realizar las caídas en la tela. Siento que estoy flotando, es algo muy difícil de describir con palabras”, detalló, al tiempo que contó que también es fanático del básquet.

“Lucca nos sorprendió con su talento y su responsabilidad. Vemos cómo disfruta lo que hace y lo apoyamos en todo. Fue un orgullo que ganara un torneo nacional”, narró su papá, Mauricio Oliver.

Lo cierto es que Lucca, lejos de dormirse en los laureles, entrena entre dos y tres veces por semana, con la mirada siempre puesta a futuro. “Mi sueño es poder seguir haciendo esto cuando sea más grande. Es mi gran anhelo”, confesó.



Multidisciplinar

La Escuela de Circo de Salta se creó hace 10 años, con el objetivo de practicar disciplinas deportivas y artísticas a la par de recretarse y divertirse. Hoy cuenta con 100 alumnos que concurren a sus clases integrales, en las que se aprende acrobacias en tierra, tela, aro y trapecio, entre otros. Los chicos pueden asistir desde los tres años en adelante. “La acrotela está muy desarrollada en Salta. Hay como un boom, mucha gente quiere participar y a la mayoría de mis alumnos les gusta”, contó Daforno, profesor en Educación Física.

La clase comienza y termina con una sesión de estiramiento, para evitar lesiones musculares. Las figuras se practican primero en suelo firme con la supervisión de un instructor. Luego, se las realiza en altura, siempre con colchones, redes de seguridad o arneses.

Ante la demanda, la escuela decidió abrir este año una sede en la zona sur, ubicada en la avenida Banchik, donde se sumarán clases de gimnasia artística y rítmica, baile y música.

Para más informes, los interesados pueden comunicarse vía Facebook o bien al 155758308.