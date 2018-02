Retegui sorprende al ambiente del hockey al renunciar como DT de Los Leones

Carlos Retegui anunció esta madrugada en redes sociales su decisión de renunciar como entrenador de Los Leones, el seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped con el que había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En una carta publicada en su cuenta de Facebook, la cual luego compartió en Twitter, “Chapa” Retegui dio a conocer la inesperada noticia para todo el ambiente del hockey sobre césped.

“Hoy ha llegado la hora de nuestra despedida. Sí, la despedida del mejor equipo del mundo”, señaló el entrenador, quien comandó al representativo albiceleste en su etapa más gloriosa.

La decisión sorprendió ya que la semana pasada el equipo realizó la primera parte de la pretemporada en Mar del Plata y por estos días continuaba trabajando en el CENARD, de cara al gran objetivo del 2018, el Mundial que se jugará del 28 de noviembre al 16 de diciembre en Bhubaneswar, India.

“Hoy siento que lo que siempre pregone, el equipo por sobre el individuo, y brindarse totalmente por el mismo, merece un entrenador que esté a la altura de las circunstancias, un entrenador al 101 por ciento para seguir cosechando éxitos y nuevas experiencias”, apuntó Retegui como otra de las razones de su alejamiento.

De esta manera se pone fin al ciclo más glorioso del hockey masculino, que siempre avanzó a la sombra de los éxitos de Las Leonas, que pasó al reconocimiento eterno con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Bajo la exigente y rigurosa conducción de Retegui, Los Leones fueron creciendo sin pausa: por primera vez se subieron al podio en un Mundial, con el tercer puesto en la Copa del Mundo 2014, disputado en La Haya (Holanda), ganaron la presea dorada en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y obtuvieron la medalla de plata en la Liga Mundial de 2017, en Bhubaneswar.

Pero sin lugar a dudas, la cima del hockey argentino se concretó el 18 de agosto de 2016, cuando Argentina derrotó 4 - 2 a Bélgica, con goles de Pedro Ibarra, Ignacio Ortíz, Gonzalo Peillat y Agustín Mazzilli en la final por la medalla dorada disputada en el Centro Olímpico de Deodoro, en las afueras de Río de Janeiro.

Merced a todas esas conquistas, el conjunto albiceleste se convirtió en el número 1 del ranking mundial de la Federación Internacional de Hockey (FIH) por primera vez en la historia y lo lideró desde abril hasta diciembre de 2017.

“Hoy tomo esta difícil decisión por el bien de todos. No fue fácil a pesar de esta relación fraternal que tenemos. Tuve que hacer prevalecer la cabeza por sobre el corazón”, puntualizó el entrenador de 48 años, que no dio indicios sobre cómo continuará su carrera. Pero el técnico agradeció a los jugadores, a sus colaboradores, a dirigentes, amigos y familia.

El cimbronazo por la abrupta salida del ex jugador de San Fernando y del seleccionado nacional sacudió al Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Hockey, encabezada por el presidente Miguel Grasso, que todavía no realizó ninguna manifestación pública sobre el tema.

La CAH deberá encontrar rápido un reemplazante de Retegui, o al menos un interino, ya que entre el 3 y el 9 de marzo, Los Leones, participarán de la prestigiosa Sultán Cup en la ciudad de Ipoh, Malasia.

Sin lugar a dudas, la gran meta en este 2018 es la Copa del Mundo en India, donde el seleccionado argentina buscará ratificar lo que consiguió de la mano de Retegui.