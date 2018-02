Salta Basket ganó y borró al bicampeón

Simplemente histórico. La victoria de Salta Basket sobre San Lorenzo no se puede catalogar de otra manera, porque el representativo provincial venció 85 a 70 al bicampeón, en el Delmi, y sumó su tercera victoria consecutiva.

El ciclón inició su partido con un quinteto inicial no habitual (Gabriel Deck ni siquiera jugó) y los infernales plantearon un juego inteligente. Pese a la jerarquía del equipo azulgrana, el local pudo generar peligro y se llevó el primer cuarto por 18 a 16, con los extranjeros Ricky Harris (8) y Willie Thornton (6) como sus máximos goleadores, aunque también se destacó Alejandro Zilli.

El trabajo de Salta Basket creció con Diego Gerbaudo, Pablo Espinoza y Diego Figueredo, quienes estiraron el marcador y generaron los aplausos de la gente, el cuerpo técnico y de sus propios jugadores, a 2’19’’. Pero con San Lorenzo hay que cuidarse y en un abrir y cerrar de ojos lo dio vuelta. Sin embargo, el conjunto salteño no sintió el impacto y pasó al frente para quedarse con el cuarto (21-20) y el parcial, por 39 a 36.

El tercer cuarto fue el mejor momento de los locales, donde llegaron a estar 19 puntos a favor del puntero absoluto y bicampeón de la Liga Nacional. Los tapones de Thornton y Espinoza fueron infernales. El final del tercer tramo llevó a 71 a 52, para Salta Basket.

En el cuarto final, el ciclón pisó el acelerador y cuando se acercaba, Gerbaudo embocó un triple salvador. Fue 85-70.