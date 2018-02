"Hay que pegarle a Massa y a la gorda": nuevas escuchas de Cristina Kirchner

Nuevos audios de conversaciones telefónicas entre senadora Cristina Kirchner y el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli se conocieron hoy, con duras críticas de la expresidenta a Mauricio Macri, Sergio Massa, y dirigentes peronistas.

"No, que se suturen el orto… Aparte a mí nunca me importó el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco", señaló Cristina Kirchner en referencia a la dirigencia del PJ, en uno de los audios surgidos de escuchas judiciales.

Evaluó en las escuchas, que serían de 2016, que "hay que armar algo más joven… Un sub 40…".

"¿Pero vos decís que lo del partido, los dejemos a estos pelotudos hablando solos ahí en el partido?", señaló además en otro tramo.

Los audios difundidos por Radio Berlín surgen de un expediente que instruye el juez federal Ariel Lijo.

"¿Vos te creés que la gente registra lo que dice (Miguel Angel) Pichetto? Y si lo registra, lo registra para putearlo.

Nooo… Noooo… Ignorarlos. Al que hay que pegarle es a Massa… Ese sí. Habla bien de Macri por TN y mal de Macri por C5N, es increíble", señaló la exmandataria en otro tramo.

Además, subrayó: "No, acá hay que sacudirla a la gorda hija de puta esta y a Massa, no hay que perder el tiempo con Pichetto y todos esos, noooo, dejalos".

También apunta contra el presidente Mauricio Macri, al que acusó de ser "un mafioso sostenido por los medios".

Las conversaciones

El diálogo entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli sobre el PJ

Cristina Fernández Kirchner: Pero además yo creo que hay que armar algo más joven… Un sub 40…

Oscar Parrilli: Sí. Sí. Yo coincido totalmente. Tienen que aparecer caras nuevas.

CFK: Sí. Sí. Absolutamente.

OP: Sí en eso yo estoy convencido. Yo creo que tenemos que trabajar para los que vienen, no para volver nosotros.

CFK​: Claro. Yo estoy convencida. Absolutamente.

OP: Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.

CFK: Dale, dale… ¿Pero vos decís que lo del partido, los dejemos a estos pelotudos hablando solos ahí en el partido?

OP: y yo creo que nosotros que vamos a ir a pelearnos con ellos?..

CFK: nooo, no, no…. En absoluto. No. En absoluto. En absoluto.

OP: No, nos peleemos por el partido… Que hagan lo que quieran..

CFK: No, que se suturen el orto… Aparte a mí nunca me importó el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco.

OP: no, no..

CFK: Nunca. Bueno, Oscar… P: Nos hablamos en la semana. Chau, Chau.

Cristina Kirchner y el enojo con Pichetto, Massa y el insulto a Stolbizer

Oscar Parrilli: Vos querés que salgamos a contestarles a estos? No les decimos un carajo, no? Nada…

Cristina Fernández de Kirchner: A quién?

OP: A estos, a Pichetto, todos estos… No les decimos nada… a los Intendentes…

CFK: Nooo…

OP: A mí me han llamado. Yo me callo la boca y no hablo un carajo.

CFK: Noooo.

OP: Que hablen, nomás…

CFK: ¿Vos te creés que la gente registra lo que dice Pichetto? Y si lo registra, lo registra para putearlo. Nooo… Noooo… Ignorarlos. Al que hay que pegarle es a Massa… Ese sí. Habla bien de Macri por TN y mal de Macri por C5N, es increíble.

OP: Es increíble, sí sí… doble discurso.

​CFK: No, acá hay que sacudirla a la gorda hija de puta esta y a Massa, no hay que perder el tiempo con Pichetto y todos esos, noooo, dejalos.