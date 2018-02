Novedosa herramienta de exportación para pymes

Ante una nutrida concurrencia de emprendedores locales, ayer se presentó en la Cámara de Comercio Exterior de Salta (Alvarado 51) la herramienta nacional Exporta Simple.

El programa fue creado el año pasado para facilitar a los pequeños productores las operaciones de exportación con fines comerciales a través de prestadores de servicio postal (PSP).

"Tiene que ver con la simplificación para poder exportar", explicó el secretario de Integración Productiva del Ministerio de Producción de Nación, Fernando Premoli, quien junto a la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Paula Bibini, presidió la apertura de la conferencia para los empresarios salteños.

"El sistema tiene mucho menos costo para el emprendedor, porque no va a tener intermediarios y, entre otros beneficios, va a poder cotizar y elegir el mejor precios de correo", detalló a El Tribuno Premoli.

"Apuntamos a quienes tienen la posibilidad de exportar con valor agregado, por ejemplo artesanías o marroquinería. Son aquellos productos que no tienen tanto volumen sino que se puede consolidar en un paquete chico, de más o menos un metro cúbico y con un peso no mayor a los 300 kilos y no más de 15 mil dólares por envío", agregó el funcionario. El tope de las exportaciones por cada emprendedor es de 600.000 dólares anuales.

Toda la gestión se realiza a través de la página oficial www.exportasimple.gob.ar.

Aún así, la ministra Bibini aclaró que en su oficina en el Grand Bourg brindan asesoramiento sobre cómo usar la herramienta para vender en el exterior.

"Lo que buscamos es dar nuevas alternativas y una propuesta de exportación a la que antes las pymes más chicas no tenían acceso", dijo la funcionaria provincial.

Beneficios

Quienes utilicen el sistema web van a poder recibir los reintegros y reembolsos por sus ventas directamente en sus cuentas.

No es necesaria la inscripción en el registro de exportadores e importadores de la Aduana y un operador busca la mercadería a domicilio, sin intervención de terceros.