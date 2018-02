Juventud acá sí se copa y volvió a sonreír: le ganó a San Jorge y se metió en 32avos

Juventud Antoniana, con su triunfo de anoche frente a San Jorge de Tucumán, por dos a uno, consiguió la clasificación a los 32avos. de final de la Copa Argentina. Si bien el santo solo con el empate lograba pasar de ronda, ante el expreso tucumano mostró solidez en su juego y gano bien.

En la primera estocada a fondo, Juventud avisó a través de Leo Villa, quien solo frente al arquero Carrizo desvió su remate, perdiendo una inmejorable oportunidad de convertir. En una segunda intención para llegar hasta el arco de enfrente, el colombiano Jonny Angulo exigió al “uno” de San Jorge con un remate desde la media luna que se fue al corner. En el tiro de esquina llegó el tanto para los antonianos, porque el juvenil Nicolás Pérez, libre de marcas, cabeceó al gol.

El gol en contra sacudió un poco la modorra a los tucumanos, que tuvieron que salir del estatismo para avanzar hasta campo contrario, con la obligación de acercar peligro en la valla defendida por Juan Cruz Mulieri. Pero las acciones del cuadro visitante no fueron productivas, con escasas ideas para abrir camino y provocar alguna zozobra en la última línea del rival.

Así, Juventud fue afirmando su juego, demostrando en la cancha que no estaba dispuesto a ceder ninguna distracción que pudiera entorpecer la victoria parcial.

No obstante, la ventaja a favor del santo le estaba garantizando la clasificación. Pero las últimas pobres demostraciones obligaban a mejorar la imagen como equipo de los dirigidos por Gustavo Módica.

Aunque esta vez, la responsabilidad recaía sobre los juveniles valores que surgieron desde el semillero. La vocación ofensiva del local no claudicó y ya cerca del final del primer tiempo, Angulo, otra vez, habilitó a Villa y este último, nuevamente, se privó de cantar el segundo y de empezar a ampliar las diferencias.

Atento a los movimientos del rival, el equipo antoniano buscó mantener el orden, especialmente cuando tenía que recuperar la pelota. Esa presión le permitió ir edificando un triunfo ajustado.

De todos modos, aun sin muchas luces, San Jorge, con una ejecución de Ontivero, estuvo cerca de llegar al empate, que no pudo ser porque Mulieri respondió con acierto, alejando el peligro.

Los minutos fueron pasando entre uno, que interpretaba fielmente la forma de jugar que más le convenía, y el adversario, que no encontraba la fórmula de concretar, aunque en otra incursión de Cuevas por derecha hasta la línea final, ejecutó y la pelota pasó por toda la línea del arco, pero nadie pudo empujar al fondo de la red.

En seguida nomás llegó la igualdad para el expreso tucumano, cuando Pérez, exigido, no pudo desviar y batió su propio arco.

Claro que Juventud no se quedó y en un tiro libre que ejecutó el Beto Acosta, al rebote lo tomó Jonny Angulo y con el arco a su disposición marcó el desnivel en el marcador, para que en el Martearena se comenzaran a frotar las manos, para que los pocos hinchas le puedan rendir tributos a sus jugadores y para que la sonrisa se dibuje de oreja a oreja, por este feliz reencuentro de Juventud con el éxito.

El santo se metió en el cuadro principal de la Copa, donde espera por un rival de Primera.



Un triste marco y una asfixiante realidad

Menos de mil personas fueron parte del pobre marco que aportó el Martearena en la noche copera. Y desde la dirigencia de Juventud Antoniana salieron a decir que mantendrán la postura de no habilitar las tribunas populares por tiempo indeterminado, más allá de la complicación económica que esto implica para afrontar las erogaciones competitivas.

El titular, José Muratore, adelantó que se mantendrá esta postura, pero que a su vez se ven muy perjudicados, ya que deberán afrontar un costo de alrededor de 200 mil pesos entre los próximos viajes y la multa impuesta por el Consejo Federal. La recaudación del pasado domingo apenas alcanzó para cubrir los gastos. Los sueldos atrasados al plantel constituyen otra problemática.

la síntesis

JUVENTUD 2 (5) SAN JORGE 1 (3)

J. Mulieri (6) N. Carrizo (4)

A. Bellone (5) R. Alderete (5)

N. Pérez (5) F. Pereyra (4)

J.P. Cárdenas (6) E. Guardia (5)

C. More (6) A. Jiménez (5)

J. Marín (6) C. Montiglio (5)

C. Medina (6) C. Abregú (5)

M. Zolorza (5) E. Cuevas (6)

C. Acosta (6) C. Vega (5)

L. Villa (5) G. Ontivero (5)

Y. ANGULO (7) N. Martínez (5)

DT: G. Módica DT: H. Corbalán

Goles: PT: 6’ Nicolás Pérez (JA). ST: 18’ N. Pérez e/c (SJ), 22’ Yonny Angulo (JA).

Cambios: PT: 44’ J. Morales (5) por P. Pereyra (SJ). ST: 25’ G. Ibáñez por C. Acosta (JA), 33’ J. Zambrana por N. Martínez (SJ), 40’ C. Chavarría por M. Zolorza (JA), 44’ J. Bautista por J. Angulo (JA) y A. Almada por E. Cuevas (SJ).

Jornada: 2º fase - Revancha

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Nicolás Sosa