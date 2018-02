Hugo Moyano buscará enviar un contundente mensaje desde las calles a la Casa Rosada en momentos en que su enfrentamiento con el presidente Mauricio Macri parece haber alcanzado un punto de no retorno.

Enterate sobre los gremios que adhieren a la marcha y los que no

Mientras la Justicia comienza a acorralar a Hugo Moyano, el líder camionero encabezará hoy una demostración de fuerza que busca convertirse en un mensaje para la Casa Rosada.

A la movilización adhirieron una gran cantidad de sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos de la oposición. Sin embargo, la jugada de Moyano dejó en evidencia lo que ya era difícil de ocultar: el quiebre de la CGT.

No son pocos los líderes sindicales que no quisieron verse arrastrados al barro de la pelea entre Macri y Moyano. Mirá quiénes marchan esta tarde y quiénos no.

Sí adhieren

Camioneros

La Bancaria

CTA (Pablo Micheli)

CTA (Hugo Yasky)

ATE

SUTEBA

JUDICIALES

PEAJES

DRAGADO Y BALLIZAMIENTO



No adhieren

Sanidad

Estaciones de Servicio

Comercio

Uocra

UPCN

Transporte

Gastronónicos

Metalúrgicos

Porteros

Obras Sanitarias

Uatre

Mineros

Alimentación