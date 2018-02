Mauricio Macri se lesionó la espalda jugando paddle con Patricia Bullrich

El Presidente sufrió un desplazamiento del disco de columna luego de disputar un partido con la ministra de Seguridad durante el "retiro espiritual" en Chapadmalal. Así, lo confirmó a la salida de la reunión que mantuvo con los familiares de las víctimas de Once.

El presidente Mauricio Macri se resintió de una lesión en su espalda luego de jugar un partido de paddle contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el “retiro espiritual” con su Gabinete en Chapadmalal.

El mandatario reveló su dolencia en la reunión que mantuvo con familiares de las víctimas de Once. "Jugando al Paddle me apareció este problema hace un año y medio", le comentó Macri a los periodistas que esperaban fuera de la reunión luego de que lo vieran moverse con dificultad. El diagnóstico, según el propio Macri, es de desviación de un disco de la espalda, "no operable", contó el propio mandatario.

Los amigos de Macri afirman que, para cuidar su salud, el Presidente juega en una cancha de césped sintético en lugar de la tradicional, de cemento. Sin embargo, no son pocos los allegados que le aconsejan que deje de jugar paddle, un deporte de alta exigencia que le sigue trayendo problemas físicos de importancia.

La semana pasada el presidente, junto a los ministros, unos pocos legisladores y sus más estrechos colaboradores se reunieron en Chapadmalal para hacer un repaso de la gestión, en un ambiente muy descontracturado.