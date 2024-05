A horas de que inicie el paro nacional: ¿qué opinan los salteños?

Mañana, 9 de mayo, la CGT llevará adelante el segundo paro general en contra del presidente Javier Milei. Un importante número de gremios se adhirió a la medida de fuerza, por lo que prometen que será contundente y no habrá actividad a lo largo del país. ¿Qué opinan los salteños? ¿Se adherirán a la medida? y los que no ¿Cómo llegarán a sus trabajos?. Para responder a estas preguntas El Tribuno salió a las calles para conocer la opinión de las personas.

"Estoy totalmente de acuerdo con el paro. El país se está yendo al tacho", respondió Juan, quien es un vendedor ambulante que ofrece sus productos por las peatonales. Además señaló que si podría pararía, pero no lo hará porque si no trabaja, no gana dinero. "Yo vivo el día a día así que no puedo", aclaró. Vive en el centro, por lo que ir a trabajar no se le va a dificultar.

Foto: Pablo Yapura

Otra de las voces fue la de un jubilado, quien comentó que le parece "muy buena" la decisión de hacer un paro general "para que este Gobierno se vaya y se llame a elecciones. Yo soy jubilado y trabajé toda mi vida para vivir sin contratiempos", comentó Wilson. Y agregó: "Esto no da más, la gente está cansada".

Graciela, también jubilada, afirmó que el paro es una forma de "salir a pelear por los derechos de cada uno". No tardó en dar a conocer su situación: es que cobra el haber mínimo y pelea por llegar a fin de mes. "No es vivir, es sobrevivir", dijo angustiada.

En contra del paro general

Por otro lado, hay quienes no comparten esta forma protestar. "No me parece que sea la manera de reclamar algo", manifestó una mujer que caminaba por la peatonal Alberdi. A esta opinión también adhirió Héctor, quien dijo que hasta cierto punto "perjudica a los que trabajan y usan el transporte público porque hay muchos que igual tienen que ir a trabajar".

Foto: Pablo Yapura

Juan Cardozo es jubilado y se mostró muy disgustado con las decisión de parar de la gente. "Es muy pronto para que el Presidente pueda hacer algo, demasiada fiesta hemos tenido y ahora hay que pagarla. Así los argentinos aprenderemos a vivir como la gente. Comenzaron los paros cuando antes no lo hacían".

La situación económica de los salteños

La crisis golpea a todos los bolsillos. Muchos de los entrevistados por El Tribuno confirman que esta situación ha ido en escala. Los que apoyan el paro afirman que se debe principalmente a esto, llegar a fin de mes les cuesta cada vez más. Carolina manifestó que "se nota en los bolsillos de la gente, en el enojo, pero no queda otra que seguirla remando", agregó que para llegar a fin de mes debe "estirar la plata como chicle".

Foto: Pablo Yapura

A pesar de ser jubilado, Juan Cardozo también comentó que tiene otro trabajo para llegar a fin de mes. "No hay de otra en este país, sino no se llega pero vamos a salir adelante y tener fe", dijo esperanzado. Graciela, quien también está retirada, debe trabajar en una casa de familia "no hay para darse gustos. Es apenas para el día a día. Hoy estamos peor que antes".