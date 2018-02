Enrique de Inglaterra y Meghan Markle reciben un sobre con polvos sospechosos y un mensaje racista

La policía ha declarado que la sustancia no era peligrosa y trata el suceso como un delito de odio.

La policía británica investiga como “un delito racista” una carta sospechosa que recibieron el pasado 12 de febrero el príncipe Enrique y su prometida, Meghan Markle, que contenía un polvo blanco y que, en un principio, se temió que pudiera ser ántrax. Tras el análisis de los expertos, Scotland Yard ha declarado que la sustancia no era peligrosa, pero avanzada la tarde del jueves ha confirmado que el sobre contenía una carta con un mensaje racista dirigido a Markle. La actriz californiana, protagonista de la popular serie Suits y futura esposa del nieto de Isabel II, es hija de una mujer afroamericana y un hombre blanco de ascendencia europea.

“Está siendo tratado como un delito racista. El asunto está siendo investigado por agentes del comando de antiterrorismo de la Policía Metropolitana”, ha declarado un portavoz de Scotland Yard. La investigación continúa abierta y aún no se han producido detenciones.

Los trabajadores del palacio de Kensington, donde reside la pareja que planea casarse el próximo mes de mayo, interceptaron el paquete que en su interior contenía esa sustancia blanquecina y se lo entregaron a la policía.

En el Palacio de Kensington viven actualmente no solo Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, sino también los duques de Cambridge, Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton y sus dos hijos, los príncipes Jorge y Carlota, de 4 y 2 años respectivamente. Middleton espera un tercer hijo que para abril.

Scotland Yard quiere esclarecer si el envío del sobre tiene relación con el paquete de las mismas características remitido la semana pasada a la oficina parlamentaria de la ministra del Interior, la diputada conservadora Amber Rudd, en el Palacio de Westminster.

Hechos similares

Además de estos dos incidentes, se han registrado otros parecidos en mezquitas y centros islámicos en las últimas semanas en el Reino Unido. El hijo menor de la fallecida princesa Diana y su prometida fueron informados de la carta, que llegó un día antes de que la pareja se trasladara de visita a Edimburgo (Escocia).

Precisamente fue también el pasado 12 de febrero cuando la esposa de Donald Trump Jr., Vannesa Trump, tuvo que ser hospitalizada tras abrir una carta que contenía un polvo blanco sospechoso, que horas más tarde se comprobó que no era peligroso. El sobre iba dirigido al hijo mayor del presidente de los Estados Unidos y fue enviado al apartamento en el que reside la pareja en Manhattan. La nuera del presidente estadounidense fue dada de alta después de unas horas en observación