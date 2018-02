Ana Rosenfeld no defenderá a Juan Darthés ante las nuevas denuncias de acoso 

A propósito de eso, fue la mediática abogada Ana Rosenfeld quien sigue las acciones legales del artista contra Calu Rivero, quien no sólo respaldó la decisión de contratar los servicios de Burlando, sino que explicó que fue ella quien se lo sugirió.

“Delegué esto en Fernando Burlando porque creo que es la persona indicada para llevar la defensa de Juan y después hay que ver si hay algún tipo de acción civil”, afirmó la reconocida abogada en diálogo con Modo Sábado, el ciclo que conducen Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek por Radio Nacional.

“Con respecto a estas últimas denuncias, estamos frente a una cuestión que pasó hace 20 años. Aparentemente dicen que no hay testigos, simplemente son cosas que ellas vivieron y que no las contaron porque obviamente antes tenían miedo y ahora se animan, y un montón de cosas. Pero realmente para mí, desde el punto de vista civil, hoy por hoy no hay causa. En cambio sí hay una acción penal cuando a vos te están injuriando y calumniando, y no tenés manera de defenderte más que en la justicia penal donde estas chicas, en vez de tener que entre comillas ser entrevistadas por gente del medio van a ser entrevistadas por un juez”, subrayó.

“Estoy absolutamente convencida de que si estas chicas vivieron algo así lo digan ante un juez y que sea él quien diga si verdaderamente pasó o están injuriando o calumniando. Yo le creo a todo el mundo, salvo que sea un juez el que diga lo contrario”, resaltó.

“Esas cuestiones no las puedo defender ni atacar. Yo no puedo opinar de algo que pasó hace muchos años, por eso como mujer en esas cuestiones di un paso al costado hasta que sea la justicia penal la que interrogue e investigue qué pasó, y por eso propuse a Burlando”, aclaró.

“El empoderamiento de la mujer es algo que yo aplaudo. Una cosa es una movilización genérica y otra es cuando señalás a una persona sin pruebas”, concluyó.