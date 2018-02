Salta rechaza cobrarles un seguro médico a extranjeros

Roque Mascarello, Ministro de Salud, pide que se trabaje en un convenio de reciprocidad y compensación entre los países.Remarcó que quien debe asumir el costo por un tratamiento médico es el Estado y no las personas.

En medio del debate que se generó porque Jujuy informó que les cobrará a los extranjeros para atenderlos en los hospitales públicos, el Gobierno de Salta negó categóricamente que por ahora se vaya a implementar algún sistema similar en la provincia. El ministro de Salud, Roque Mascarello, remarcó que no está "constitucionalmente permitido" y que sería "fantasioso", ya que no se ajusta a derecho y una postura así podría derivar en un litigio judicial.

"No es la persona la que debe asumir el costo de la atención sino es el Estado el que debe asumir ese gasto de la atención del ciudadano, que los Estados se hagan cargo de la atención", remarcó el ministro de la Salud de la Provincia.

Más allá de la postura del Gobierno provincial, la polémica está planteada y en estos días se debate si se les debe cobrar la atención medica a los ciudadanos provenientes de otros países. La inquietud surgió a raíz de la posición que tomó la administración de Gerardo Morales en Jujuy, al expresar que debía cobrarse un seguro a los bolivianos que ingresen a Argentina.

El ministro de Salud de la provincia vecina, Gustavo Bouhid, planteó que los ciudadanos bolivianos que llegan al país paguen un seguro para ser atendidos en los hospitales públicos si es que el Estado del país vecino no abona por sus ciudadanos que se atienden en Argentina.

Uno de los argumentos del Gobierno jujeño es que el cobro a los extranjeros está pensado porque hay "un altísimo gasto de prestaciones" a extranjeros que sí tienen cobertura en algunos casos, sobre todo en atención que requiere de alta complejidad.

La postura de Salta

El debate no escapa a Salta, que también limita con otros países. En diálogo con El Tribuno, en principio se distanció Roque Mascarello de la posición que tomó Jujuy.

El funcionario provincial declaró que deben ser los Estados los que se encarguen de firmar convenios de reciprocidad y sostuvo que los países deben ser los que afronten esos gastos y no los ciudadanos.

"Hace un año atrás fije posición respecto al tema y hablé de dos cuestiones centrales. Una de reciprocidad y la otra de un mecanismo de compensación. Lo plantee en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) porque, obviamente, un tema de esta naturaleza debe ser planteado única y exclusivamente a través de Cancillería", recordó Mascarello, en diálogo con este medio.

El funcionario provincial insistió en que, por un derecho constitucional, la gente "tiene que estar exenta de cualquier pago", pero remarcó que se debe trabajar para que exista un mecanismo de compensación entre ambos país respecto a la prestación de servicios para los argentinos que estén eventualmente en Bolivia y para los ciudadanos bolivianos cuando estén en el país.

"Que haya compensación pero no a partir del bolsillo de la gente sino del bolsillo del Estado, porque acá estamos hablando del Estado provincial que destina recursos para la salud”, reafirmó su posición y la de la Provincia el ministro de Salud. Y agregó: “En el medio se tergiversan muchas veces las cosas y se plantea como que hay alguna cuestión xenófoba, entonces por eso hay que ser muy prudentes en ese sentido para que este planteo no se malinterprete”.

Sin convenio

“Esto tiene que ser planteado a través del Estado para que quede establecido claramente y no haya lugar a confusión respecto a este tema y que esté garantizado entre un convenio suscripto entre ambas cancillerías para evitar toda esta discusión de que individualmente alguna persona que haya tenido un evento de urgencia pueda ser atendido y otros no, dependiendo del lugar, la persona o lo que fuera. Tiene que ser planteado de país a país en un acuerdo bilateral”, reafirmó Mascarello. Y aclaró que ya existía en el Gobierno nacional la intención de firmar un convenio entre ambos países para lograr reciprocidad.

En octubre de 2017, el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, en representación del país, propuso que ambos países firmen la suscripción a un convenio con el fin de alcanzar una “regulación común y equitativa” en materia de asistencia médica para ciudadanos argentinos en Bolivia, ya que los ciudadanos bolivianos residentes o no en el país cuentan con acceso irrestricto a los servicios públicos de salud en todo el territorio nacional.

Esa carta fue respondida recién el 5 de febrero de este año. En la misma, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia señaló que por estar regulada la atención integral en salud por ley rechazaba la suscripción a dicho convenio.

Medios bolivianos consideran que es una medida de ajuste

La viralización de la noticia fue inmediata y no tardó en llegar a los medios bolivianos que remarcaron que la provincia argentina “se convertirá en la primera en cobrar un seguro de salud” a los ciudadanos extranjeros que ingresen al país.

Los medios de Bolivia relacionaron la intención de cobrar un seguro de salud para los ciudadanos que ingresen como una medida del país que apunta a reducir el gasto público que tiene Argentina en las prestaciones médicas para los pacientes, “especialmente por derivaciones para tratamientos prolongados y sumamente costosos”, afirman los medios bolivianos.

La información en diferentes medios afirmaba que el Gobierno nacional está llevando adelante un ajuste económico, por el cual se les “ordenó a las provincias” que ordenen sus cuentas fiscales. También señalaron que Cambiemos está haciendo recortes en sectores clave, entre ellos salud y educación.

Respuesta oficial

La reacción oficial tampoco se hizo esperar, el cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi, se mostró indignado con este anuncio, y tildó a la propuesta como “triste” y “discriminatoria”.

“La vemos con muchísima tristeza, después de haber sido un Estado tan grande y que siempre tuvo una orientación humanitaria en el pasado, que no se vea con los mismos ojos la situación de los inmigrantes hoy, es triste”, manifestó el cónsul.

Pero luego aclaró que como representante diplomático respetaba las normas internas de Argentina y que espera que se activen contactos a nivel diplomático entre los países para encausar de la mejor forma este asunto.