Se recordará la Carta Orgánica de Cerrillos a 10 años de su sanción 

Al cumplirse una década de la sanción de la Carta Orgánica Municipal de San José de los Cerrillos, las concejalas Clelia Guzmán e Ivana Aguilera, adelantaron a El Tribuno que al inicio del período de sesiones ordinarias, presentarán una iniciativa tendiente a recordar los diez años de vigencia de esa norma. Ambas ediles fueron convencionales municipales de un total de doce miembros. La actual concejal y exintendenta Clelia Guzmán dijo que no solo será un recordatorio, sino que intentará que la Carta Municipal se cumpla para bien de los vecinos. “Hay varios institutos que fueron creados hace 10 años y aún no están en vigencia o no se crearon. Mi intención, además de recordar la fecha, es que analicemos en forma conjunta, cómo hacemos para regularizar esta situación anómala, pues no hay que olvidar que la Carta Orgánica es una ley de la provincia”, concluyó.

Por su parte Ivana Aguilera adelantó: “No es posible que la auditoría municipal no funcione después de diez años de vigencia de la Carta. La auditoría o la defensoría debe estar en manos de personas idóneas para que de esta forma el vecino contribuyente, tenga confianza en las autoridades municipales. Hay que recuperar la confianza perdida por malos hábitos o irregularidades”.

Como se recordará la Carta Orgánica de San José de los Cerrillos, fue sancionada por la Convención Municipal el 8 de julio de 2008. Estuvo presidida por el periodista Luis Borelli. En su texto, estableció la creación de los consejos asesores (ad honorem) de educación, salud, asuntos vecinales, deportivo e históricos entre otros.