El tenista que le dio un revés a la muerte

Una lesión en el abdomen apartó a Alejandro Orihuela de las canchas de tenis, apenas unos meses después de haber conquistado su primer título en Europa y tras una gira boliviana no muy favorecedora, justamente por los dolores que sufría. En enero se sintió completo e inició su pretemporada, nada podía detenerlo, salvo una grave enfermedad que llegaría días después y que estuvo a punto de quitarle la vida.

Con 21 años, el tenista que hace un tiempo busca el profesionalismo, sufrió una meningitis bacteriana neumococo, estuvo dos días en terapia intensiva y logró recuperarse, aunque debió iniciar la pretemporada de nuevo, porque había perdido la masa muscular durante el tiempo de internación. Ahora, su objetivo lo lleva a mirar el Viejo Continente nuevamente y otros torneos de importancia en el país. “Ahora estoy con nutricionista, gimnasio y la semana pasada arranqué, despacio y ahora junto a Fernando (Siles, su entrenador), comenzamos una semana más intensa de trabajos”, contó a El tribuno.

Por el proceso de recuperación, tuvo que resignar algunas competencias que estaban en su calendario deportivo. “No pude ir a un Top Servs en Buenos Aires, para ingresar a un Future. Cambié mis planes, pero ahora me estoy preparando para disputar tres competencias, también Futures, en Córdoba. Uno es en Villa del Dique, el otro en Villa María y el último, en Córdoba capital. Los tres son en abril”, contó.

El domingo 18 de junio de 2017, el salteño tocó el cielo con las manos al ganar su primer título europeo.

Fue en el torneo L’USR en Colomiers, Francia, al derrotar en la final a Mariano Palena, por 6-1 y 7-6. Ahora tiene la oportunidad de ir, a mitad de año, a defender su título y firmar contrato con el club organizador de la competencia, en Toulose.

De aquel campeonato, recordó: “Nunca antes había jugado en cemento, siempre lo hice en polvo de ladrillo, pero tuve un gran torneo. Venía con mucho ritmo y me sentía muy bien”.

Después, la gira de Orihuela y Siles continuó, pero en un Open cayó en cuartos de final y la lesión lo obligó a parar, pese a que semanas más tarde fue a Bolivia.

El mensaje de aliento

Cuando el tenista estuvo internado, comenzó a participar en un equipo “el de Candela Correa, para la noche de Salta”, con el objetivo de dejar un mensaje a los jóvenes salteños.

“Me pidieron que envíe videos donde transmita que con esfuerzo y sacrificio, se puede llegar. Ese es mi mensaje”, dijo.

Además, Orihuela comenzó a trabajar en un staff de modelos masculinos, para una marca salteña y, en el medio, una conocida marca internacional de deportes lo contrató.

“Lo que pueda obtener económicamente va a ser para solventar mis gastos en los próximos torneos”, expresó.

Con el revés a la muerte, ahora Orihuela busca el tan ansiado paso al profesionalismo y poder vivir del tenis, la gran pasión de su vida.