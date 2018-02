Nación defendió la postura que tomaron en Jujuy

El anuncio del inicio de la segunda etapa del Plan Belgrano no fue ajeno a la polémica que se instaló a nivel nacional sobre el cobro de un seguro de salud a los ciudadanos de otros países. Ayer, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ratificó su decisión de cobrar la atención de salud a los extranjeros, y anticipó que en dos semanas enviará un proyecto de ley para que sea tratado en la Legislatura provincial.

Ese anuncio tuvo un fuerte respaldo por parte del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien apoyó la medida que comenzará a instrumentar el Gobierno de Jujuy y pidió que el tema seas debatido a nivel nacional en el Congreso. "Me parece que es una postura valiente y que hay que mirar con mucha atención porque está claro que en gran parte tiene que ver con competencias provinciales pero creo que también sería muy interesante para que este debate llegue al Congreso, que se pueda analizar y todos puedan plantear sus posiciones", manifestó.

Durante su discurso, Gerardo Morales hizo algunas precisiones sobre la postura que están tomando en Jujuy. Remarcó que es una decisión que han tomado y van a sostener. Contó que cuando organizaron la cobertura médica para los jujeños que viajaron a Iquique para ver al papa Francisco se enteraron que en Chile hay que pagar el seguro obligatorio de accidentes personales a extranjeros (Soapex).

"A partir de esta situación, pedí a los funcionarios del área de salud que también pensemos en un coseguro para cobrarle la prestación a extranjeros. Creo que la cuestión pasa por una condición especial que tiene que ver con la reciprocidad que es la base para garantizar el principio de la igualdad; y yo creo que no hay reciprocidad. No hay ningún país que no le cobre al extranjero la prestación de la salud", explicó.

El gobernador de Jujuy descartó que se vaya a quitar toda atención médica. Afirmó que las emergencias están cubiertas para todas personas porque es una garantía de los derechos humanos, pero fue muy claro al expresar que el Gobierno jujeño no está dispuesto "a seguir sosteniendo transplantes, cirugías del alta complejidad que en otros países como Bolivia, Chile, Brasil se pagan".