Una fuerte tormenta magnética llegará a la tierra en marzo

El 2018 no ha comenzado de la manera más tranquila para la Tierra; entre asteroides y tormentas eléctricas. Y muy pronto, el 18 de marzo para ser precisos, llegará la tercera del año.

Según el gráfico del Laboratorio de Astronomía Solar de Rayos X del Instituto Físico de la Academia de Ciencias de Rusia; el domingo 18 de marzo de este año, llegará una fuerte tormenta eléctrica que golpeará la Tierra. Tres días antes de la misma, es decir, el 15, 16 y 17 del mismo mes habrán alteraciones geomagnéticas en el planeta.

¿Qué es una tormenta magnética y en qué afecta a los humanos?

El planeta Tierra tiene una peculiar manera de reaccionar entre las erupciones solares. Dichas erupciones suelen llegar hasta la Tierra convertidas en viento solar, cargado de partículas… miles y millones de ellas. Esto es una tormenta magnética.

Ahora, por suerte el planeta tiene algo llamado magnetósfera; que es su campo magnético. Este minimiza el efecto que podría tener la tormenta magnética. Esta no es la primera tormenta y definitivamente no va a ser la última. Siempre han existido, en realidad no hay mucho de qué preocuparse.

¿Te va a afectar de alguna manera? Lo más probable es que no. Sin embargo, si dicho fenómeno es excesivamente fuerte y tú eres una persona sensible, quizá puedas presentar ansiedad, irritabilidad; agotamiento, nerviosismo y dolores de cabeza. Nada de esto sería permanente ni traería daños más grandes para tu salud.