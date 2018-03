En Popeye ya se juega el torneo Goga Gómez

El torneo Goga Gómez de hockey tiene un significado muy importante para el hockey salteño. Gregoria Elena Maneff de Gómez, Goga, fue una de las fundadoras del club Popeye, una de las instituciones más importantes del norte argentino y, desde hace 17 años, los espinacas le rinden homenaje.

La competencia cuenta con los equipos más importantes de la región, además de uno de Buenos Aires y se disputa en damas y caballeros, en las dos canchas que tiene la entidad en la avenida Arenales.

Si bien anoche, al cierre de esta edición, fue la apertura del torneo, entre Jockey Azul y Tigres en damas, hoy será el primero de los días fuertes, cuya finalización será este domingo.

La jornada arrancará a las 19.15 con partidos en damas y caballeros. Las chicas de Popeye B y Cachorros se medirán en la cancha de agua, mientras que los hombres de Gimnasia y Tiro y Central Norte harán lo propio, en arena.

Luego continuará con el enfrentamiento, en cancha de agua, de Popeye A con Jockey Rojo, a las 20.30, en damas y a las 21.45 cerrarán dos partidos en caballeros. Lince vs. Popeye (agua) y Universitario Hockey ante Cedehu de General Mosconi (arena).

Los grupos

En el grupo A se encuentra Popeye A, Lawn Tennis y Jockey Blanco (el ganador del Pre-Goga Gómez). La zona B está compuesta por Popeye B, Barrio Parque y Cachorros. En la C, en tanto, se ubican Los Tarcos, Gimnasia y Tiro Celeste y Universitario Rugby. Finalmente, la zona D es para Hebraica de Buenos Aires, Jockey Rojo y Old Lions.

Los varones tienen las zonas E y F. En la primera de estas están Lawn Tennis, Popeye, Central Norte, San Pedro y Lince. En la siguiente: Old Lions, Universitario Hockey, Cachorros, Cedehu y Pichanal.

Mañana, la competencia será mucho más completa, ya que arrancará a las 11 y recién culminará pasadas las 23.

Sigue el sábado con los cruces y las finales serán el domingo, a las 16 y 17.30.