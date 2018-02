"El cobro a extranjeros no es para represalias diplomáticas"

La primicia publicada por este diario sobre que la provincia evaluaba cobrarle la salud pública a los extranjeros generó todo tipo de repercusiones en Argentina y sus países limítrofes. Tanto fue así, que el cónsul boliviano calificó la medida como ‘discriminatoria‘ y la Cancillería de ese país rechazó un pedido de reciprocidad para que los argentinos sean atendidos gratuitamente en Bolivia.

En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie sostuvo ayer que ‘esta es una discusión que es útil para toda la sociedad‘. Además, agregó el espacio para resolver esto debe ser ‘el Parlamento‘ y señaló que hay que profundizar ‘el diálogo con cada uno de los países‘. ‘Jujuy ha tenido en este momento un poco la punta en esta discusión, pero creo que la tenemos que dar en todas regiones y en todo el conjunto de la sociedad‘, concluyó.

¿Cómo tomó la polémica internacional que se lanzó tras la publicación de que Jujuy quería cobrarle a los extranjeros por el uso de la salud pública?

Yo creo que ésta es una discusión que la sociedad argentina tenía que dar, porque tenemos un impacto en nuestro sistema de salud pública, no por los extranjeros residentes en la Argentina, sino por un conjunto de ciudadanos que son transitorios o que vienen expresamente para utilizar los sistemas de salud de nuestro país. Por lo tanto, creo que esta es una discusión que es útil para toda la sociedad. Jujuy ha tenido en este momento un poco la punta en esta discusión, pero creo que la tenemos que dar en las distintas regiones y en todo el conjunto de la sociedad. Me parece que el Parlamento es un buen ámbito para esa discusión dado que tenemos además varios proyectos de ley que tratan de regular cómo sería esta atención médica para los extranjeros no residentes de forma permanente.

El constitucionalista Eduardo Barcesat le dijo a este diario que una medida como esta sería ‘inconstitucional y discriminatoria‘

Estas ya son interpretaciones que cuentan por quien la ha vertido. Lo que está claro es que en nuestra Constitución hay una referencia a la atención médica. La atención médica es la que se le da a un extranjero, como puede ser el caso de alguien que está de viaje en un lugar y tiene un accidente o un imprevisto. Estamos hablando de todo un sistema de salud que funciona para atender, en parte, las necesidades de extranjeros que se movilizan desde zonas de frontera hacia nuestro territorio u otros que van a hospitales de Capital Federal o provincia de Buenos Aires para distintos tipos de atenciones: partos, trasplantes, etc. Hay una interpretación en exceso de lo que puede ser una previsión constitucional.

¿Lo sorprendió el rechazo del Gobierno de Bolivia al acuerdo de reciprocidad?

Los países a veces responden en base a lo que ellos entienden de sus respectivas situaciones. En el caso nuestro, de la reciprocidad solicitada a Bolivia, ellos entienden no encontrarse en condiciones de aplicarla en función de que el sistema de salud boliviano es mucho más reducido en el alcance de aquello que ellos dan con gratuidad a sus ciudadanos. La nota de rechazo tiene la descripción de cuáles son los que reciben la atención gratuita, y nosotros tenemos un sistema de salud que es un omnicomprensivo o ampliamente extendido a una cantidad de otras manifestaciones que no restringen los grupos por franja etárea o por género.

En caso de que esta iniciativa no se apruebe en el Congreso nacional, ¿puede una provincia sola tomar una decisión de este tipo?

Tenemos que hacer un análisis de todas las posibilidades. Tenemos que hacer un trabajo no solo en la discusión parlamentaria sino en el diálogo con cada uno de los países. Tenemos que ir encontrando soluciones.

El Gobierno de Salta ya adelantó que no va a cobrarle la salud a los extranjeros, ¿cómo se unificará el tema si hay distintos criterios entre los mandatarios?

Creo que el conjunto de la sociedad representada en el Parlamento le va a permitir a todos los diputados y senadores intercambiar su parecer y las razones que tengan. en este momento un gobernador ha tenido una línea de acción y otro ja tenido otra. La discusión parlamentaria nos permitirá a todos unificar el criterio.

¿Teme algún tipo de represalia diplomática de algún otro país además de Bolivia?

No es para represalias diplomáticas. Estamos hablando de un diálogo en el que tenemos que seguir trabajando.

¿Qué cosa hay que dialogar con otros países? Si se aprueba la ley, con eso bastaría, ¿o no?

Si tuviéramos una ley en el Congreso todo sería distinto.