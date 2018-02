Gimnasia quiere vestirse de “verde esperanza” y festejar en San Francisco

Gimnasia y Tiro comienza a transitar su sendero de ilusión y a encender sus colores “verde esperanza” con energías renovadas, una sinuosa excursión con siete escalones de cara al pentagonal, ese reducto selecto en el cual uno se alzará con la concreción del sueño dorado del ascenso.

El albo, con Alfredo Víctor Riggio a la cabeza y con un puñado de ilusiones tras obtener su clasificación a este octagonal con dificultades, con un recambio en el cuerpo técnico en el camino pero afianzándose en partidos clave; dará inicio a la zona campeonato lejos de casa, en la coqueta ciudad cordobesa de San Francisco, donde visitará al siempre complicado Sportivo Belgrano, a las 19.30, en el estadio “Oscar Carlos Boero”, por la primera fecha, con el arbitraje del bonaerense Santiago Ascenzi.

El albo llega a esta parada arrastrando un marcado déficit en el primer semestre del certamen y que también evidenció en los exámenes veraniegos y en los cruces por la Copa Argentina frente a Juventud, serie en la que sucumbió con su clásico rival: la falta de gol. Es por ello que en los últimos días se sumó un hombre de jerarquía en el ataque, como Juan José Arraya, quien realizó toda la pretemporada en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde no fue tenido en cuenta, fue habilitado a último momento, se subió al colectivo con apenas dos días de práctica y posiblemente arranque desde el banco ante el “verde”.

El otro refuerzo que espera por su lugar y que tiene buenas chances de jugar hoy desde el arranque es Ivo Chaves, quien retornó al club de sus amores tras superar un trance personal que le impidió jugar en la alta competencia en Talleres de Córdoba.

Gimnasia no puede fallar, porque una caída en el primer peldaño le significaría pelear cuesta arriba en una instancia corta y con menos posibilidades de terminar entre los dos primeros. Pero no será nada fácil el objetivo de llevarse algo de San Francisco, ya que enfrente estará el equipo que finalizó segundo en la zona 3 de la fase regular, por detrás de Central Córdoba.

Los concentrados

Además de los titulares, viajaron y esperan por un lugar Damián Cebreiro, Chaves o Hereñú, Nelson Ibarlucea, Pablo Agüero, Maximiliano López, Lautaro Ceratto, Luis Rivero y Arraya. Uno de ellos quedará afuera del banco.

Las formaciones

SP. BELGRANO (SF) GIMNASIA

S. Portigliatti M. Leguiza

R. Chaves Hereñú o Chaves

J. Fernández J. Villarino

N. Rodríguez G. Zuvinikar

F. Ponce J. Medina

Nievas Escobar López Macri

J. Mazzola R. Poclaba

G. Triverio P. Motta

D. Muller F. Giménez

R. Bareiro L. Herrera

F. Catube A. Toledo

DT: A. Giaccone DT: V. Riggio

Estadio: “Oscar. C. Boero”

Árbitro: Santiago Ascenzi

Asistentes: F. Cuello (Casilda) y A. Schneller (Ceres)

Hora de inicio: 19.30

El ferro santiagueño arrancó derecho

Central Córdoba de Santiago del Estero, por historia y “chapa”, pero mucho más aún por presente y presupuesto, se erigía de antemano como candidato en el octogonal que ya arrancó a jugarse. Y el pasado viernes ratificó tal condición al dar vuelta un resultado y vencer en un partido durísimo al complicado Crucero del Norte en la “madre de ciudades”. Fue 2 a 1 la victoria final de los conducidos por Gustavo Coleoni en el encuentro que abrió la zona ascenso B. Los misioneros se pusieron en ventaja en el primer tiempo tras un bombazo de Enzo Bruno. Luego llegó el empate parcial de Diego Jara antes del descanso, y en el complemento, cuando el pleito se moría, en el cuarto minuto adicional apareció Pablo Ortega con una fenomenal gambeta y una exquisita definición para darle la victoria a Central Córdoba.

El programa

El viernes

Central Córdoba (SdE) 2 - Crucero del Norte 1

D. Jara y P. Ortega - E.Bruno

Ayer

Sarmiento (Resistencia) 0 - Unión Sunchales 2

Pablo Cabral y Patricio Escott

Hoy

Chaco For Ever vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Estadio: Chaco For Ever

Árbitro: Luis Lobo Medina (Tucumán)

Hora: 18:30

Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Gimnasia y Tiro

Estadio: Oscar C. Boero

Árbitro: Santiago Ascenzi (Escobar)

Hora: 19:30