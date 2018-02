La Primavera llegó a Rosario de Lerma

Villa Primavera esbozó su primera sonrisa y escribió un nuevo capítulo en su corta historia. En Rosario de Lerma, venció a Massalín y Celasco por 1 a 0, por la segunda fecha de la zona 6 del Federal C.

Cuánta necesidad tenía el gallito, las expectativas eran enormes pese a perder en su debut frente San Antonio porque armó un plantel competitivo que esta vez, en el Valle, cumplió. Quizás no de la mejor manera, no fue ampliamente superior, pero ganó y eso es lo que importa.

Los hinchas de Primavera no se quedaron afuera de la primera fiesta de visitante, ya que unas 500 personas se hicieron presentes en el estadio Alejandro Massalín y le dieron un significativo colorido a la tribuna contraria. Y vale destacar el comportamiento de los simpatizantes del gallito que no produjeron ningún tipo de incidentes.

En cuando el trámite del partido, los primeros minutos fueron parejos, el local inquietó al equipo de Hugo Rivero por los laterales, que no pudieron hacer pie para contener los embates de Massalín.

Primavera, por su parte, proponía juego a través de Gustavo Barrionuevo y de a poco fue creciendo. Rodolfo Escalante cada vez que desbordaba complicaba a la defensa local.

Así, a los 24 minutos, el Mudo Barrionuevo envió un tiro libre que Agustín Valle, arquero de Massalín, no supo contener y se la dejó servida a Juan Pablo Mamaní, éste definió de cabeza y abrió el marcador.

Con la ventaja parcial, el gallito se hizo dueño del partido y manejó los tiempos buscando el segundo tanto.

Massalin y Celasco sintió el golpe, cayó en una laguna mental que no lo dejó pensar.

En el segundo tiempo, ambos equipos mostraron muy poco. Primavera resguardaba el resultado y apostaba a la contra, mientras que el equipo rosarino intentaba con más actitud que juego llegar a la paridad.

Sobre el final del partido, los dirigidos por Daniel Solaligue estuvieron muy cerca de lograr el empate. Una de las más claras la tuvo Iván Korman, pero no llegó a concretar.

Lo cierto es que el gallito, en un partido muy complicado porque Massalín dio pelea hasta el pitazo final, se quedó con sus primeros tres puntos que valen oro, se trata de su primera victoria en el Federal C.

Villa Primavera sufrió, quizá le faltó un pozo más de peso ofensivo porque tanto Miguel Puntano como Fabricio Reyes no tuvieron una buena tarde y de ambos se espera más.

El resultado:



MASSALÍN 0 PRIMAVERA 1

A. Valle A. Pedrozo

P. Casas L. Soria

C. Guanca J.P Mamani

H. Barrientos A. Reyes

M. Sánchez M. Chocobar

F. Báez D. Carabajal

F. Guanca J. Pichotti

I. Korman R. Escalante

E. Delgado G. Barrionuevo

D. Rodríguez F. Reyes

L. Cruz M. Puntano

DT: D. Solaligue DT: H. Rivero



Gol, PT: 24’ Juan Pablo Mamaní (P).

Cambios, ST: 10’ Axel Burgos por Diego Rodríguez (M), 13’ Sergio Chávez por Gustavo Barrionuevo (P), 18’ Mauricio Cazón por Fabricio Reyes (P), 24’ Franco Ibáñez por Leo Cruz (M), 39’ Oscar Parra por Juan Mamaní (P).

Jornada: 2° fecha - Zona 6

Estadio: Alejandro Massalín

Árbitro: Fco. Rodríguez