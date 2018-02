Tapia fue al cumple de Tevez y San Lorenzo levantó la guardia    

Son horas picantes en la Superliga y en la AFA. Un mar de sospechas, fuego cruzado, dirigentes que se comportan como hinchas y entrenadores que abusan de las quejas.

Desde que Marcelo Gallardo habló de tener la guardia alta ante el poder que concentran Mauricio Macri, Daniel Angelici y Claudio Tapia, todos hinchas de Boca, la polémica se extendió con el correr de los días y la bola de nieve se fue agrandando más.

El nuevo disparador de estas supuestas teorías conspirativas que favorecen al xeneize fue la mala tarea del árbitro Silvio Trucco, a quien vimos dirigir muchas veces mal a los equipos salteños en el Federal A no hace mucho tiempo, en el clásico San Lorenzo - Boca, con yerros que incluyeron el gol de Tevez en off side, más la fiesta de cumpleaños del Apache con el mismísimo presidente de la AFA Chiqui Tapia entre los invitados, luego del partido. Demasiado para un fútbol argentino siempre susceptible.

“Me generó molestia ver que el presidente de AFA estaba a la noche festejando el cumpleaños de uno de los jugadores de Boca. Más allá de la amistad, cuando uno tiene una responsabilidad dirigencial tiene que tomar esas cosas con mucho cuidado”, manifestó Matías Lammens en diferentes medios. El presidente de San Lorenzo contó que le presentó su queja a Chiqui Tapia por el mal arbitraje de Trucco y que luego se enojó de verlo a la noche en el cumpleaños de Tevez.

“No quiero pensar ni abonar la teoría del complot pero también me siento desilusionado cuando pasan este tipo de cosas. Estoy muy preocupado por los últimos dos arbitrajes que le tocaron a San Lorenzo (el único escolta de Boca)”, expresó.

“La jugada del gol de Tevez es off side. Fue determinante. Y también pudo haber sido expulsado el lateral izquierdo (Frank Fabra) y por eso salió en el entretiempo”, agregó.

“No estoy contento con el arbitraje y soy el responsable”, admitió por su parte Tapia. “Se cometieron errores que perjudicaron a los dos equipos”, manifestó sobre la actuación de Trucco.

Y con respecto a su presencia en el cumpleaños de Carlitos, se defendió: “Soy amigo de Carlos y si Boca perdía hubiera ido igual. Son actos privados, ¿por qué no puedo ir al cumpleaños de un amigo? No sé qué quieren decir cuando declaran esas cosas”.

“Fui hasta China con mi familia para festejar un Día del Amigo con Tevez. Le damos de comer a la sociedad con cosas que no tienen nada que ver”, agregó el máximo dirigente del fútbol argentino, tras las críticas de Matías Lammes, pero también en alusión al comentario de Marcelo Gallardo, quien de algún modo inició la discusión la semana pasada.

“Cuando uno declara así, lo hace con cierta intencionalidad. Tiene que ser cuidadoso”, dijo Tapia. “Si buscamos instalar algo, no está bien. Primero, hay que hacer una autocrítica y después salir a hablar. No sólo cuando el resultado deportivo no es el que esperamos”, añadió. “Los que hablan de tener la guardia alta, no aportan nada”, respondió al entrenador de River.