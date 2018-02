Según Durán Barba, “la mayoría” quiere “represión brutal” a delincuentes y pena de muerte

El asesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, habló hoy de la inseguridad y dijo que "la gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes". El consultor ecuatoriano afirmó que en las encuestas que realizaron "la inmensa mayoría quiere la pena de muerte".

"Es grande la angustia de la gente ante el delito. Mucha gente siente que no puede salir de su casa, la situación de la seguridad es desesperante", señaló en declaraciones a radio Con Vos. "La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte".

Sin embargo, Durán Barba relativizó la polémica generada por la decisión del Presidente de recibir al agente policía Luis Oscar Chocobar, acusado de "exceso de legítima defensa" tras disparar a Pablo Kukoc, quien había apuñalado a un turista estadounidense en el barrio de La Boca.

"No me interesa el tema del policía que corrió un delincuente. Ver a Macri en Davos, ver que la bolsa cayó en todo el mundo menos en la Argentina, eso es importante", exclamó. "Ningún país del mundo se ha derrumbado porque un policía perseguía a un delincuente".

El asesor presidencial dijo, además, que "es falso" que la imagen presidencial haya experimentado una caída abrupta.

"Es normal y está dentro de lo previsto. Un gobierno responsable sabe que va a tomar medidas antipáticas y eso le va a provocar una caída de imagen pero sabe como subir después", aseveró.

Y lanzó: "El país está saliendo adelante. Antes teníamos una presidente que bailaba con (Guillermo) Moreno en Angola ahora tenemos un presidente que va a Davos".

"Cristina tiene fuerza todavía"

Durán Barba dijo que "no es disparatado" pensar que la expresidenta Cristina Kirchner pueda retornar al poder en 2019.

"Cristina es inteligente, muy capaz y sabe dar pelea. Tiene fuerza todavía, va a tener fuerza algún tiempo más. No es disparatado pensar que pueda ganar en 2019. Si por alguna razón fracasa la política económica de Macri, eso es posible", argumentó.

"El caso Triaca no afecta la imagen del Gobierno"

Durán Barba fue categórico respecto de lo sucedido con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

"Fue una tontería, pero no afecta en absoluto la imagen del Gobierno", manifestó. "Suponer que en un país donde existen tantas personas metidas de cabeza en la corrupción en serio lo más importante es que un ministro ha tenido una empleada en negro, es una ridiculez."



