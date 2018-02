Preocupación en Metán por las mangas de langostas "autóctonas"

La presencia de las primeras mangas "autóctonas", es decir nacidas en la zona, de langostas sudamericanas se ha transformado en una preocupación extra al panorama que se presenta en Metán desde hace un par de meses.

En estos días la presencia de estas primeras mangas "autóctonas" ha provocado la reacción de comités zonales, que analizan que con esta variante local las langostas se harán más difíciles de combatir.

Se trata de una plaga de características especiales, considerada entre las más difíciles, dada su capacidad de reproducción, su corto ciclo y su alta movilidad, factores que se potencian en esta nueva etapa.

Es justamente su movilidad y reproducción en el lugar lo que ya no permite su detección preventiva. Además de detectar la presencia de una manga, es imprescindible el control y el monitoreo constante de la zona infectada, con sus costos adicionales.

Su control debe realizarse considerando la salvaguarda de la fauna existente, peces y apiarios, en un marco de acciones amigables con el ambiente.

La aparición de mangas autóctonas cambia en dos aspectos, la lucha contra el flagelo; uno es la escala del ataque, que de motomochila pasa al cañón y al avión. Y el otro, es la velocidad de la acción, ya que la manga se posa de noche y levanta vuelo al amanecer, cuando el sol le trasmite suficiente calor. Ambos aspectos generan costos adicionales, encareciendo las acciones de control. Simultáneamente, no se puede abandonar el control de ninfas (langosta que aún no vuela) ya que surgen nuevas camadas constantemente.

En Metán los productores determinaron la zona infectada para concentrar el control. El eje de la población más densa lo constituye la ruta 31, desde la ruta 16 al sur.

Con relación al cerro Colorado, se está planificando su monitoreo a partir de vehículos especiales que permitan recorrer los cañadones y quemazones donde se sospecha que puede haber focos de obipostura.

Los productores destacan que la Provincia ha destinado $7.000.000 para la campaña, pero la lentitud de los procedimientos atenta contra las urgencias que la efectividad de esta lucha requiere.

Consultados los productores, consideran que al hacerse cargo de los espacios públicos como son caminos, ferrocarril, lotes fiscales, etc., los aportes provinciales son la compensación a esa acciones, aunque siguen reclamando la participación de la Nación en la inteligencia y coordinación de lucha en las 10 provincias contaminadas. Destacan que en México, Perú, EEUU y Australia esta plaga ha sido controlada desde comisiones federales y que en ningún caso la responsabilidad total fue de los productores.

Un mensaje para todos

Dentro de las tareas del Comité Zonal se incluye la comunicación con vecinos y pobladores de ciudades y pueblos donde se asentaron las langostas.

Advirtieron que la comunidad no debe temer; la langosta come exclusivamente vegetales y no es vector de enfermedades. Solo deben espantarlas de jardines y el ruido es la forma más amigable con el ambiente. No utilizar venenos ni fuego. Es importante que den aviso al Comité en el municipio de su presencia.

En tanto los productores deben informar al teléfono indicado por el comité; lugar, geolocalizar el punto con el celular (dar las coordenadas), si fuera una manga pasante agregar dirección del vuelo.

Las langostas al atardecer se agrupan en árboles y cortinas para dormir, es allí donde al amanecer se las puede combatir, por eso en caso de que un asentamiento sea detectado se deberá denunciar en la noche para ordenar la pulverización aérea en la mañana.