Juventud, con los pibes y los refrescos, completa el pendiente con San Jorge

Pasó el bochorno de los barras en aquel fatídico 28 de enero en Tucumán, cuando las facciones antagónicas de los inadaptados identificados con los colores de Juventud Antoniana protagonizaron un triste y violento enfrentamiento que dejó manchada a la institución y al fútbol, en el entretiempo del encuentro de ida de la segunda fase regional de la Copa Argentina, cuando el santo vencía parcialmente a San Jorge por 2 a 1.

Diez días después del escándalo, y luego de que la entidad antoniana la sacara “barata” con el fallo del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal (resolvió que el show debía continuar, pero esta vez a puertas cerradas, con todos los gastos administrativos y de partido a cargo del club de Lerma y San Luis y una multa de 50 entradas por tres partidos de local para Juventud).

Por ello, esta tarde, desde las 17, en el mismo escenario de aquella jornada, se disputará el tiempo restante del encuentro de ida. Y la reanudación constará de un tiempo de 22 minutos y otro de 23, bajo la tutela del santiagueño Rodrigo Rivero, quien fue el árbitro desde el minuto uno, y que días más tarde redactaría el descargo que terminó resultando benévolo para el santo.

Para la ocasión, y teniendo en cuenta que la prioridad número uno en Juventud es la fase reválida del Federal A, en la que arrancó victorioso en casa el pasado domingo ante Guaraní Antonio Franco de Misiones, el entrenador Gustavo Módica decidió poner en cancha para hoy un equipo alternativo en su mayoría, con siete modificaciones en relación a los que vencieron al franjeado.

La novedad será la inclusión desde el reinicio ante el expreso tucumano de los valores de la cantera antoniana Nicolás Pérez (defensor), Matías Zolorza, Juan Bautista (mediocampistas) y Lucas Espíndola (delantero). Estos relevarán a Juan Pablo Cárdenas, Javier Marín, Joaquín Iturrieta y Gustavo Ibáñez. Además, Claudio Acosta suplirá en la creación a su homónimo Lucas, el delantero colombiano Yony Angulo a Leandro Zárate y Juan Cruz Mulieri ocupará bajo los tres palos el puesto que suele ser de Diego Pave.

Un refuerzo de lujo para Juventud

Ricardo Gómez, pese a ser tucumano de nacimiento, supo ser un jugador muy identificado con los colores de Juventud desde aquellos tiempos de la B Nacional. Tras exitosos pasos por Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Colón de Santa Fe, Rosario Central, Patronato y Chacarita, volvió a la Lerma en 2015. El año pasado se desvinculó al no ser tenido en cuenta en el proceso de Víctor Nazareno Godoy. Tras seis meses que no fueron del todo buenos en Gutiérrez de Mendoza y a raíz de algunos problemas personales, decidió retirarse del fútbol. A Ricky le ofrecieron el puesto y no dudó en aceptar: fue presentado oficialmente como parte del cuerpo entrenador de las divisiones inferiores, que arrancó su pretemporada ayer en Lerma y San Luis. Sergio Albornoz es el coordinador general.

​​​​​​​

las formaciones

SAN JORGE (T) JUVENTUD

M. Flores J. Mulieri

J. Almada N. Pérez

F. Pereyra J.P. Antunes

F. Zambrano G. Menéndez

A. Jiménez C. More

C. Montiglio A. Bellone

A. Pérez M. Zolorza

C. Abregú C. Acosta

J. Zambrana J. Bautista

C. Vega L. Espíndola

G. Ontivero Y. Angulo

DT: H. Corbalán DT: G. Módica

Estadio: Ángel Saez (Tuc.)

Árbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero)

Hora de inicio: 17

*Se jugará un tiempo de 22 y otro de 23 minutos.