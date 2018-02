Según los estudios realizados en el Malbrán, la mujer de El Tunal no murió de Rickettsia

La rickettsiosis es una infección provocada por la garrapata, que estuvo en boca de todos los metanenses en los últimos días a raíz de la muerte de una mujer que se atribuyó a esta causa, al parecer erróneamente. Esta mañana, se dieron a conocer los estudios realizados en el Instituto Malbrán, de Buenos Aires, que arrojaron resultados negativos.

Recientementem, el gerente del hospital de Metán, Napoleón Zunino, dijo que el certificado de defunción de una mujer fue mal confeccionado.

"Yo atendí a la paciente en Metán, estaba deshidratada y tenía taquicardia. Le hicimos análisis y fue derivada al hospital de General Gemes. La mujer tenía una picadura, probablemente de garrapata, pero eso no significa que se trate de una rickettsiosis, porque eso tiene que ser comprobado a través de análisis de laboratorio que se hace en Buenos Aires, no aquí ni tan rápido", dijo el gerente del hospital Del Carmen.

Se trata de Fany Yolanda Santos, quien falleció a los 50 años, en el hospital de General Güemes. Según el certificado de defunción realizado por la doctora Cynthia Surate Solaligue, Santos murió como consecuencia de un shock séptico debido a una picadura de garrapata. La mujer residía en El Tunal y era madre de seis hijos.

"En las redes sociales anda circulando un certificado de defunción, si yo fuera el encargado del Registro Civil no lo acepto porque la picadura de garrapata no es ningún diagnóstico. Es lo mismo que yo le diga a usted que se murió de un infarto y tiene una picadura de mosquito. Ese certificado está mal hecho", dijo Zunino.

Por otra parte, pidió prudencia y responsabilidad a algunos medios de comunicación que confirmaron los casos antes de conocer los complejos estudios de laboratorio. "Lo hicieron de manera irresponsable y generaron una gran psicosis porque ahora nos está llamando mucha gente atemorizada, principalmente de la zona de El Tunal. No queremos ocultar nada, se están haciendo las cosas como corresponde", remarcó.

Sobre la paciente fallecida, detalló que llegó el jueves pasado, a las 16.30, al hospital de Metán. "La atendimos, le solicitamos análisis y se la hidrató y fue derivada a Gemes con una sepsis y dolor abdominal. Primero estuvo internada en el hospital de El Galpón", detalló Zunino.