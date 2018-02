Centurión: “Elijo a Lautaro Martínez por sobre Tevez para el Mundial”

Ricardo Centurión, delantero de Racing, eligió a su compañero de equipo Lautaro Martínez por encima del delantero de Boca Carlos Tevez de cara al armado de la lista definitiva del seleccionado argentino rumbo al próximo Mundial Rusia 2018.

“Lo elijo a Lautaro (Martínez) por sobre (Carlos) Tevez para el Mundial”, aseguró Ricky sobre su colega de la academia y su excompañero en Boca Juniors.

“Es un chico muy sereno. Se percibe lo que él puede dar, no tiene techo, por eso tenemos que aprovechar al máximo su buen momento”, continuó en relación al Toro en diálogo con ESPN.

Centurión evitó comparar a Martínez con los delanteros que se desempeñan en el fútbol europeo, aunque dejó en claro que en caso de que mantenga el nivel actual “va a tener una chance” de integrar el plantel del representativo nacional.

“Hay que ser respetuoso con los delanteros que juegan en Europa, pero si sigue así va a tener una chance. Tiene movimientos increíbles”, aseveró.

“No se apura, es muy sereno. Tiene que ir despacio, como lo está haciendo hasta ahora. Pero yo no tengo dudas de que puede estar en la lista del mundial”, concluyó el ex San Pablo, Boca y Genoa sobre Lautaro Martínez.

Con respecto al entrenamiento matutino del plantel académico, desarrollado en el predio Tita Mattiussi, el entrenador de Racing, Eduardo Coudet, diagramó un trabajo de fútbol táctico en el que incluyó a Ricardo Centurión en lugar de Matías Zaracho en el equipo titular.

Además del ingreso de Centurión, Coudet implementó dos cambios respecto del equipo que goleó 4-0 a Huracán en el Cilindro, el último domingo por la decimocuarta de la Superliga Argentina de fútbol.

Ricky Centurión ocupó el lugar de Zaracho sobre el sector derecho del mediocampo, mientras que Augusto Solari lo hizo sobre el mismo andarivel de la defensa en lugar de Renzo Saravia, quien volvió a trabajar de manera diferenciada debido a un traumatismo de rodilla derecha.