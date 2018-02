Juventud completó con éxito el pendiente en Tucumán y se lucieron sus alternativas

Y al final, se completó nomás y con más goles y emociones. Los 45 minutos pendientes entre San Jorge de Tucumán y Juventud Antoniana, por la segunda fase eliminatoria preliminar de la región para acceder a la Copa Argentina, terminaron con final feliz para los de la Lerma y San Luis.

Es que el complemento, que había sido suspendido el pasado 28 de enero en el Jardín de la República cuando el antoniano ganaba 2 a 1, por las vergonzosas y repudiables peleas de los barras del santo, se reanudaron ayer por la tarde en el mismo escenario, pero a puertas cerradas.

Poco cambió en el curso del pleito, ya que la intensidad de aquel lejano primer tiempo no decayó en la calurosa tarde del estadio Ángel Sáez. Y hasta hubo un tanto más por bando que no terminó influyendo demasiado en aquel resultado parcial. Al contrario, el equipo salteño, con una fisonomía totalmente diferente a la que se había presentado hace once días, terminó sumando tres goles de visitante, fundamentales para la revancha en caso de quedar abajo en el marcador (la misma se jugará el 21 de este mes en el Martearena).

Cabe recordar que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal sancionó solo económicamente a Juventud. Y la reanudación del choque copero en una fecha apretada fue una excusa perfecta para que el DT Gustavo Módica, además de oxigenar a la mayoría de los titulares que vienen de ganar en el debut de la reválida, les otorgue más minutos, rodaje y confianza a los juveniles de la cantera del club, que desde hace un tiempo trabajan con el primer equipo y que paulatinamente comienzan a probarse en la competencia fuerte.

Así, el estratega antoniano pudo observar y hacer rodar a Nicolás Pérez, quien ya sumó minutos ante Guaraní, en la defensa. Y también fue la chance para un mediocampista con alentador futuro como Matías Zolorza, de muy buena actuación en los 45 minutos ante el expreso tucumano, y también la de Juan Bautista.

Si a ellos se les suma los recientemente promovidos al equipo de primera, Juan Cabrera y Lucas Chavarría, el técnico tiene material para foguear en el mediano plazo.

Pero también fue una prueba altamente positiva para Lucas Espíndola, el delantero que, según coinciden todos en la Lerma, será muy útil cuando se halle en plenitud futbolística. El marplatense viene de estar parado todo un semestre por una complicada lesión y al final tuvo la chance de debutar, y con el gol de la victoria. Claudio Acosta y Jonny Angulo, por su parte, fueron las referencias de experiencia del plantel entre los que no son titulares. Siete de ellos descansaron pensando en Sportivo Patria.



la síntesis

SAN JORGE 2 JUVENTUD 3

M. Flores J.C. Mulieri

J. Almada N. Pérez

F. Pereyra J.P. Antunes

F. Zambrano G. Menéndez

A. Jiménez C. More

C. Montiglio A. Bellone

A. Pérez M. Zolorza

C. Abregú C. Acosta

J. Zambrana J. Bautista

C. Vega L. Espíndola

G. Ontivero Y. Angulo

DT: H. Corbalán DT: G. Módica

Goles: PT: 2’ Gonzalo Menéndez (JA), 4’ Cristian Vega (SJ), 17’ Lucas Acosta (JA).

Ayer, en la reanudación (2 tiempos de 23 minutos): PT: 5’ Jorge Zambrana (SJ), 13’ Lucas Espíndola (JA).

Cambios: ST: Inicio; Javier Marín por Pérez (JA), 11’ Maxi Guardia por Zambrano (SJ), 14’ Gustavo Ibáñez por Espíndola (JA), 21’ Lucas Acosta por Bautista (JA).

Incidencias: PT: 21’ Mulieri (JA) le atajó un penal a Ontivero (SJ).



Jornada: 2º fase regular - Ida

Estadio: Ángel Saez

Árbitro: Rodrigo Rivero