Buffarini: “Me da miendo salir a la calle por su me pasa algo”

Julio Buffarini, lateral derecho de Boca Juniors, dijo hoy que teme que los hinchas de San Lorenzo, su exclub, lo agredan físicamente en la calle tras los insultos que recibió el domingo en el Nuevo Gasómetro.

“Por todo lo que pasó el domingo me da miedo salir a la calle por si me pasa algo”, afirmó Buffarini en diálogo con radio Belgrano.

“Me dolió mucho lo que hizo la gente de San Lorenzo. Creo que el enojo parte de una declaración mía, pero el fútbol es así. Boca es Boca, más allá de que San Lorenzo manifestó que no estaba interesado en mí”, agregó el futbolista de 29 años.

“Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Ya pasó, duele por todas las cosas que se dicen. Tengo que pensar en Boca, como en su momento dejé la vida por San Lorenzo”, sentenció.

Buffarini, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo en el 2014, dejó San Pablo de Brasil para sumarse a Boca con la intención de mostrarse para jugar el Mundial de Rusia 2018.