Se normaliza la recolección de residuos en la zona sudeste

Esta tarde, alrededor de las 16, los camiones recolectores de Agrotécnica Fueguina retomaron las tareas de recolección de residuos en barrios de la zona sudeste.

El servicio se visto interrumpido por una protesta de vecinos de los barrios Justicia, Primera Junta y Santa Mónica que habían cortado algunos accesos, entre ellos el ingreso al vertedero San Javier.

Los vecinos de la zona exigen a la Municipalidad que se realice el nivelado y enripiado de las calles para que los ómnibus de Saeta vuelvan a circular por ese sector de la ciudad. Hace más de una semana que las unidades no pueden realizar los recorridos habituales por el mal estado de las calzadas.

La interrupción del servicio de recolección

Los inconvenientes se presentaron anoche, cuando los camiones recolectores del servicio nocturno no pudieron ingresar al predio del relleno sanitario San Javier. Las unidades no pudieron descargar los residuos recogidos durante la tarde y esto derivó en que no se pudiera realizar la recolección matutina. Por esta situación, desde Agrotécnica Fueguina pidieron a los vecinos paciencia hasta que se produzca el restablecimiento del servicio.

Esto ocurrió hoy, cerca de las 16, ya que los camiones pudieron descargar los residuos acumulados y, una vez concretada esta tarea, volvieron a salir.

Desde la empresa estiman que el servicio estará totalmente normalizado mañana.