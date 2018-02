Protesta en barrios del sudeste por calles deterioradas, afecta la recolección de residuos

Calles prácticamente intransitables impiden que Saeta no puedan realizar los recorridos habituales. Mientras que la protesta de vecinos impide que los camiones de recolección de residuos ingresen al vertedero.

Los barrios capitalinos Justicia, Primera Junta y Santa Mónica exigen a la Municipalidad que se realice el nivelado y enripiado de calles para que el servicio de Saeta vuelva a ingresar a la zona. Hace más de una semana que las unidades no pueden realizar los recorridos habituales, por el deterioro de las calzadas.

La protesta se materializó con cortes de algunas de las principales arterias, lo que ocasiona inconvenientes a la hora de brindar el servicio de recolección de residuos. Sin embargo, los trabajadores de Agrotécnica Fueguina se solidarizaron con el pedido de los lugareños.

Los inconvenientes surgieron anoche a causa de los cortes, cuando los camiones recolectores del servicio nocturno no pudieron ingresar al predio San Javier, por lo tanto, no realizaron las descargas y se vieron impedidos de encarar la recolección matutina. Desde la empresa pidieron a los vecinos tener paciencia con el servicio, a la espera de una solución que les permita retomar normalmente los trabajos en los diferentes turnos.