Irónica respuesta de Angelici a los detractores de Boca Juniors

“Si fuera tan fácil para Boca, me hubieran avisado así no gastábamos tanto dinero en armar un plantel de jerarquía”, aseguró el titular xeneize.

“Si fuera tan fácil para Boca, me hubieran avisado antes así no gastábamos tanto dinero en armar un plantel de jerarquía”, ironizó el presidente xeneize, Daniel Angelici, sobre el supuesto favoritismo arbitral y de la AFA hacia el elenco de la Ribera en la Superliga.

Angelici remarcó que “no es casualidad que el equipo esté primero hace tanto tiempo, que salió campeón” y agregó que tienen “un buen plantel, con 14 o 15 jugadores de Selección”.

“La crisis es oportunidad, así pienso yo, no es para mirar al otro”, sostuvo en alusión indirecta a River.

En declaraciones a Todo Noticias, la máxima autoridad de la dirigencia de Boca también cuestionó los insultos en algunas canchas hacia el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

“Yo veo una parte cultural, de cómo viven el fútbol los argentinos. y como se venía hablando de los errores arbitrales, pasó a ser un hit. Muchos son votantes y lo van a volver a votar. No estoy de acuerdo con que se insulte al presidente, espero que esto pase”, precisó.