Del Potro avanzó a cuartos de final en Acapulco

Del Potro, nacido en Tandil y noveno en el ranking mundial de la ATP, batalló durante dos horas y 26 minutos ante Ferrer (39), de 35 años, y jugará su próximo partido alrededor de la 1 de este viernes frente al austríaco Thiem (6), campeón hace 11 días del Argentina Open y vencedor en los octavos de final de Acapulco del canadiense Denis Shapovalov (45) por 6-2 y 6-3.

El argentino había superado en la ronda inicial con facilidad al alemán Mischa Zverev (54) por 6-1 y 6-2, pero ante Ferrer debió exigirse al máximo y recién logró encaminar la victoria en el sexto punto del tercer set, cuando logró un quiebre y se adelantó 4-2.

Con el marcador 5-3 y su servicio, Del Potro cerró el partido ante un rival durísimo como el español que no se entregó nunca y llegó a disponer de dos break points, aunque el tandilense los salvó con su saque letal y luego forzó una devolución que se fue larga y le dio la victoria.

Del Potro igualó su historial con Ferrer en seis triunfos para cada uno, aunque le ganó las cuatro últimas veces que se enfrentaron, las anteriores en Wimbledon 2013, US Open 2016 y el mes pasado en Auckland.

"Estoy muy cansado, fue un partido duro porque Ferrer nunca se da por vencido; ahora debo recuperarme porque en cuartos de final tendré un desafío difícil", comentó "La Torre de Tandil", en alusión a su próximo compromiso ante Thiem.

El tenista argentino, campeón del US Open 2009, la Copa Davis 2016, y medalla de bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016, le ganó al austríaco las tres veces que se enfrentaron, en el Masters 1000 de Madrid 2016, y en el US Open, en 2016 y 2017.

En el caso de avanzar a las semifinales, Del Potro jugará en esta instancia ante el alemán Alexander Zverev (5) o el estadounidense Ryan Harrison (60), quien ayer eliminó del torneo al otro argentino que participaba, Diego Schwartzman (18).

El abierto mexicano, que se juega sobre superficie dura y repartirá premios por 1.789.445 dólares, sufrió la baja del súper campeón español Rafael Nadal (2), quien decidió no jugar por haberse resentido de la lesión que lo persigue en el psoas-ilíaco de la pierna derecha.

Nadal fue campeón en Acapulco en 2005 y 2013, y el año pasado perdió la final con el estadounidense Sam Querrey (11), quien en la actual edición fue sorpresivamente eliminado en la ronda inicial por el australiano Matthew Ebden (87).

En cuanto a los argentinos que alzaron el trofeo en Acapulco, fueron Juan Ignacio Chela en 2000 y 2007, y Agustín Calleri en 2003.