Tras el escándalo por la asistencia a los inundados, la Provincia incorporará otro helicóptero

"No da a basto la capacidad del helicóptero y vamos a llevar otro más porque hay lugares donde no se puede ayudar de otra manera que no sea vía aérea", anunció hoy el Gobernador de Salta durante una rueda de prensa que brindó en el Museo Güemes.

El anuncio se da en el marco del reciente escándalo por la difusión de un video donde se ve al helicóptero de la Provincia arrojando los bolsones de alimentos para habitantes de Las Vertientes que estaban aislados por las inundaciones del río Pilcomayo.

El Gobernador quien ya había dicho que tal acción era inaceptable volvió a remarcar que hay que comprender que en situaciones de emergencia "a veces pueden cometerse errores involuntarios" y que "hay que estar ahí" para comprenderlo. "Un piloto que va a hacer un vuelo sanitario y le piden asistencia para llevar los bolsones, obra de buena fe (...) Es un piloto, no un responsable", resaltó.

Respecto a las últimas crecidas del Pilcomayo, celebró que no hayan ingresado a ninguno de los pueblos pero que lamentablemente todavía no baja el agua en algunos parajes aislados y eso obliga a Salta a "mantener la asistencia". "El Comité de Emergencias se está reuniendo todos los días y estamos reforzando la presencia aérea en la zona", dijo esta mañana.