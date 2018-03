Pablo Avelluto: “Los cantos contra Macri me parecen más una travesura estudiantil que un mensaje político”

El ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, llegó a Salta para firmar un convenio con la Provincia para avanzar en acciones institucionales conjuntas de capacitación y refuerzo de infraestructura cultural. El funcionario de Cambiemos manifestó que el compromiso de la Nación es desarrollar una política cultural federal. “Las instituciones que componen el Ministerio de Cultura de la Nación, que son más de 50, arrastran el pecado del centralismo porteño. Están atornilladas al suelo de Buenos Aires pero son de todos los argentinos. Entonces, nos hemos propuesto llevar la acción cultural de un modo decidido a las provincias, para colaborar con sus gobiernos, con sus municipios”, destacó Avelluto.

El funcionario, en dialogó con El Tribuno, defendió la política cultural del actual gobierno y negó que exista un ajuste. Además, se refirió a los “cantitos” contra Maurcio Macri y los consideró “que forman parte de la liturgia de una religión que se está extinguiendo, que es la religión del populismo”.

Asimismo, manifestó su postura a favor de la legalización del aborto, aunque aclaró que debería ser gratuito “para quienes no puedan afrontar ese costo”. También se refirió a la Mancha de Rolando, que exige el pago de $1,3 millones por tocar en recitales durante el último año de la gestión de Cristina Kirchner. “Que reclamen, nosotros no vamos a pagar un solo peso que no esté debidamente acreditado y que administrativamente no sea correcto”, expresó.

Se habla de desfinanciamiento al cine nacional y cierre del Ballet Nacional de Danza... ¿Me gustaría que me aclare esos dos puntos?

En el caso del cine, no hubo ninguna baja de financiamiento. Lo dijimos siempre, el cine tiene garantizado su financiamiento, y tan garantizado lo tiene que en 2017 hubo más de 200 estrenos de cine argentino y más de 60 rodajes de largos de ficción. Ya tenemos previstos para 2018 arriba de 80 rodajes de ficción. O sea que mal podría hablarse de desfinanciamiento del cine, sino todo lo contrario. Lo que sí estamos haciendo es mejorar los circuitos administrativos del Instituto, para que la plata del cine llegue efectivamente al cine y no se pierda en el camino.

Respecto al Ballet por la Inclusión, que dirigía Iñaki Urlezaga, cuyo nombre es ese, no ballet Nacional de Danza, no es era un elenco oficial. Nuestro Ministerio tiene a su cargo nueve compañías estables, entre ellas dos dedicadas a la danza, el Ballet Folclórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Este era un proyecto que había nacido en la gestión anterior, en el Ministerio de Desarrollo Social, que tenía un monto de financiamiento muy alto, exclusivamente público. Nosotros en 2017 tuvimos muchas dificultades para mantenerlo. Tuvimos que trabajar a través de convenios con universidades para poder financiarlo, y este año no lo podemos financiar. Nos iba a costar $45 millones y la verdad es que tuvimos que informar que no iba a poder seguir, pero no es que nosotros cerramos un organismo del Estado, porque no era un organismo, era un proyecto privado que tenía financiamiento público.

El año pasado el presidente Mauricio Macri planteó un fuerte achicamiento de cargos y estructuras en los ministerios. Me gustaría que me cuente como va a quedar la cartera que usted dirige...

Ya salió el decreto del Presidente hace unos días con la nueva estructura del ministerio. En nuestro caso nos mantenemos con tres secretarías de Estado. Sí hemos eliminado el nivel de subsecretarías y algunas direcciones, con el propósito de hacer una gestión más ágil. Incluso el propósito es poder disponer más de los recursos para los programas y planes del Ministerio que para el sostenimiento de la burocracia política, que es una demanda de la sociedad.



El fin de semana hubo un festival en la ciudad, donde toco Miss Bolivia y La Bersuit. En un momento, el público comenzó a cantar contra el presidente. ¿Qué opinión tiene sobre ese tipo de manifestaciones en eventos culturales?

Primero me causa gracia. El fin de semana publiqué una columna en la revista Noticias sobre ese tema y yo creo que forman parte de la liturgia de una religión que se está extinguiendo, que es la religión del populismo, que creía que los países se podían cambiar desde los gritos de la tribuna. La verdad es que por supuesto estoy de acuerdo con que cada uno se exprese como quiere, pero no creo que tenga ninguna interpretación ulterior eso. Creo que me parece más una travesura estudiantil que un mensaje político.

La Mancha de Rolando está reclamando al Gobierno una deuda de $1,3 millones por sus recitales durante el gobierno “K”... ¿Qué tiene para decir sobre este tema?

Que reclamen, nosotros no vamos a pagar un solo peso que no esté debidamente acreditado y que administrativamente no sea correcto. Nosotros cuando recibimos el Ministerio recibimos una deuda por compromisos no pagados por la gestión anterior que superaba los 400 millones de pesos. Así que imagínese el trabajo que hemos tenido: revisar documento por documento, papel por papel, para precisamente pagar lo que correspondía, y además observar lo que no estaba correctamente establecido. La Mancha de Rolando tuvo una extraordinaria cantidad de prestaciones durante la gestión anterior, en algunos casos con costos que no eran los habituales dentro de los cánones del mercado. Entonces, lo que estaba bien lo pagamos y lo otro quedará en función de lo que la Justicia disponga.

Usted se manifestó a favor del aborto...

Sí, yo soy partidario al igual que otros ministros del Gabinete nacional y muchas personas, independientemente de su alineamiento partidario; estoy a favor de la despenalización del aborto. Básicamente porque creo que el aborto existe y que ninguna mujer llega a esa instancia de abortar feliz de hacerlo. Creo que todos los que hemos conocido mujeres que han pasado por un dolor y angustiante para hacer un aborto, sabemos que no es fácil, pero como los abortos existen creo que lo que tenemos que dar desde el Estado son marcos de seguridad y de legalidad en términos sanitarios para que no cause ninguna muerte a las madres o mujeres que decidan llevar este tema.

Está de acuerdo con la gratuidad, porque ese es otro tema que se va a debatir, si el Estado se tiene que hacer cargo de esa intervención...

Creo que debería ser gratuito para quienes no puedan afrontar ese costo.

En Salta, la cultura es un motor importante...

Que te parece. Es una de las grandes capitales productoras de cultura hace muchísimos años. Lo hablábamos con el gobernador (Juan Manuel Urtubey) de la importancia de poder darles un envión a los jóvenes que arrancan en la música, en el teatro, en la música popular, en la música clásica, en el cine, para que puedan desarrollar su talento y su capacidad sin tener que trasladarse a Buenos Aires.

¿Hay algún monto destinado para la Provincia para desarrollar estas actividades culturales?

Basta fijarse con el enorme impacto y cómo hemos cambiado todos los sistemas de participación en becas, subsidios y créditos para que los artistas puedan hacerlo por internet, desde sus lugares y no tengan que trasladarse o llevar papeles a la Ciudad de Buenos Aires. En el caso del Fondo Nacional de las Artes, la cantidad de artistas de las provincias y en particular del norte ha crecido muchísimo en los últimos años. Ellos reciben becas y subsidios para sus planes de trabajo. Lo mismo con el caso del Ministerio, tenemos la percepción y el convencimiento de que tenemos que dejar de pensar las políticas culturales como si en Buenos Aires se agotara todo. Es decir, Buenos Aires tiene una enorme vida cultural, como la tienen muchas capitales de provincia y nuestro trabajo es lograr que esa efervescencia, esa producción sea conocida por todos los argentinos y por todos en el mundo donde podamos llevarla.

¿Qué opinión tiene sobre la grieta que divide a los artistas? Por ejemplo hace poco Verónica Llinás hizo una parodia sobre la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que fue muy criticada y despertó una polémica sobre la división que existe...

Si hablamos del trabajo de los artistas, hablamos del trabajo de los artistas. Si hablamos de posiciones políticas, cada uno tiene derecho a tener la propia. Lo que no podemos es guiar nuestro gusto o nuestra selección o nuestra valoración del arte por convicciones políticas que tengamos en común o diferente con los artistas. Para mí que todo el mundo se exprese, me parece extraordinario, lo que creo es que tenemos que poner las cosas en su lugar. Cuando hablamos de política, nos pelamos, discutimos, como pasa en cualquier familia. Ahora, cuando hablamos de valorar la capacidad, el talento y todo eso, la política no tiene nada que ver.