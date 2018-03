Aberrante: tiene 11 años y le contó a sus compañeras que su tío la violaba desde los 8

Una niña de 11 años de la localidad de Añatuya, en Santiago del Estero, le contó a sus compañeras de grado luego de participar de una clase de Educación Sexual que su tío la violaba desde que ella tenía 8.

La investigación de este aberrante caso está a cargo de la fiscal Cecilia Rímini, ante quien acudieron las autoridades del establecimiento educativo al que concurre la menor tras enterarse de la confesión.

‘Me mandaban a dormir en casa de mi abuela. Una noche iba a visitar a mis primos. Mi tío (hermano de su papá) me sacó de la pieza, me tapó la boca y me hizo cosas...‘, le contó la niña a sus compañeras de grado.

Según contó la niña, su tío la obligó a no revelar nada y la amenazaba con matarla y de manera reiterada la manoseaba y la encerraba para mostrarle videos pornográficos y fotos de mujeres en poses sexuales.

‘Todo lo que veía él quería que yo haga‘, agregó la víctima ante la Justicia.

‘Abuso sexual con acceso carnal‘ es la figura de la causa y no se descarta, según publicó el diario El Liberal, que al expediente se le sume el delito de ‘corrupción de menores‘.

La confesión de la menor fue después que los profesores de su escuela dieran una charla sobre Educación Sexual, y tras sus dichos, las otras niñas se lo contaron a las docentes y éstas acudieron a la familia de la alumna abusada para contarles la situación.

Tras la denuncia de la familia, el tío de la chica fue detenido y quedó alojado en un organismo de seguridad de la localidad de Añatuya.

El 8 de marzo último, la fiscalía llevó adelante la Cámara Gesell, en cuyo transcurso la niña brindó toda la cronología de los abusos a los que fue sometida.

Tras esa Cámara Gesell la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, realizó una audiencia en la que decidió prorrogar la detención del presunto abusador.