Central toma vuelo para el cuadrangular

Central Norte viaja mañana a la mañana, vía aérea, a la Ciudad de Buenos Aires con el firme objetivo de obtener uno de los lugares en el cuadrangular previo a las semifinales de la Liga A2 de vóley y, por supuesto, no la tendrá fácil, porque enfrentará a importantes clubes como Paracao de Entre Ríos, Tucumán de Gimnasia y San Lorenzo de Almagro, en el estadio del ciclón, hasta el domingo.

El cuervo llega de la mejor manera a estos cruces, después de la doble victoria ante Rivadavia y La Calera de Córdoba y completar una gran primera etapa, que le permitió terminar en segunda ubicación en una complicada zona.

La dirigencia del cuervo contó a El Tribuno que el plantel dirigido por Luis Testa emprenderá vuelo mañana a primera hora, para llegar antes del mediodía y de inmediato dirigirse a Boedo, porque a las 19.30 abrirá el telón de esta serie ante los paranaenses de Paracao.

Luego, el azabache volverá a jugar este sábado, a las 19 con Tucumán de Gimnasia y cerrará el domingo ante San Lorenzo, a partir de las 21.

Cabe destacar que en total son 12 los equipos clasificados que se reparten en tres grupos de cuatro conjuntos y clasificarán los primeros y segundos de cada zona, además de los dos mejores terceros.

Esos ocho equipos volverán a dividirse, aunque en dos grupos de cuatro y los dos mejores irán directo a la semifinal del torneo. De allí, los clasificados a la final, obtendrán los ascensos a la Liga A1, la máxima categoría del vóley nacional. El cuervo tuvo un prudente tiempo de recuperación entre que finalizó la primera etapa y el cuadrangular que inicia mañana. El técnico Testa pudo recuperar a sus jugadores que terminaron con molestias y todos están en condiciones de disputar los partidos del fin de semana.

“Central tiene una dirigencia impecable y cuerpo técnico a la altura. Me siento pleno”, dijo días atrás el armador Cristian Castilla a este diario.

Etchezar: “No renuncié”

Horas antes de los duelos históricos que tendrá Central Norte en la Liga A2 de vóley, uno de sus principales dirigentes, Leandro Etchezar, desmintió un rumor sobre su alejamiento del club azabache.

“No renuncié ni pude haberme peleado en una reunión que no estuve. En realidad, me enteré de mi supuesta pelea y de mi renuncia, porque me avisaron hace un rato”, dijo ayer a El Tribuno, sobre su supuesto conflicto con otro integrante de la comisión directiva.

De hecho Etchezar ya se encuentra instalado en Buenos Aires “y de hecho este jueves (por hoy), tengo una reunión en FeVA (Federación del Voleibol Argentino)”.

“El plantel viajará este viernes por la mañana en avión y aquí vamos a esperar al equipo”, cerró el dirigente en una comunicación telefónica con nuestro matutino.