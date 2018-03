"Mis chicos no comieron alimentos en mal estado"

La directora de la escuela de educación especial Nichelén N´ 7.055 de General Mosconi, Greta Papadópulos, salió al cruce de las acusaciones de los padres de algunos niños que concurren al establecimiento escolar. Los papás responsabilizaron a la licenciada Papadópulos, luego que la vicedirectora de la institución educativa, a la que asisten 85 niños con capacidades especiales, denunciara el hallazgo de carne en mal estado, que estaba lista para preparar el almuerzo de los chicos.

El hecho generó indignación en la comunidad educativa luego que la Dirección de Bromatología de la comuna norteña comprobara que la carne que se encontraba en la escuela estaba descompuesta y que significaba un riesgo para la salud de los chicos especiales.

La respuesta de la responsable

Papadópulos pidió explicar la situación -reflejada en una información de la semana anterior en El Tribuno- y consideró que "todo se debe investigar como corresponde, pero no deja de ser muy extraño".

La licenciada Papadópulos explicó que se hizo cargo de la dirección de la escuela de educación especial Nichelén "en el mes de septiembre del año pasado. Cuando llegué a la dirección la escuela ya contaba con su proveedor, que es propietario de un minimercado de General Mosconi, quien nos proporcionaba la carne y otros alimentos secos".

"Jamás tuvimos problemas, a pesar de que tanto yo como el personal encargado de la cocina somos muy cuidadosos. Las docentes y la propia vicedirectora que hizo la denuncia solían quedarse a comer en la escuela, porque precisamente la comida que le damos a los chicos es igual a la que se come en cualquier hogar", detalló.

Y agregó: "Nunca un alumno ni personal docente, directivo o de maestranza mostró síntomas de estar enfermo a causa de algún alimento que consumió; soy directora en la actualidad pero fui cuatro años vicedirectora anteriormente y el proveedor de carne siempre fue el mismo y jamás tuvimos un inconveniente de este tipo".

Papadópulos explicó que "el año pasado tuve visitas e inspecciones de quienes supervisan el comedor, del plan nutricional de la provincia. Los chicos consumen una entrada, una comida principal y un postre y todo quedó debidamente registrado en las inspecciones periódicas, de las que no hubo novedades de ningún tipo".

Un accidente callejero

La directora de la escuela agregó que "el 26 de febrero, cuando salí de la escuela, a las pocas cuadras me caí y me fracturé el pie, por lo que hice la denuncia del accidente de trabajo en la ART y en Salud Laboral. El día 27 me otorgaron una licencia porque la fractura me afectó de tal manera que no tengo sensibilidad en los dedos de un pie y quedó a cargo de dirección la vicedirectora Silvana Quiroga porque, como es de conocimiento público, el sistema funciona así".

"Pero el día 5 de marzo -siguió relatando la directora- por un grupo de whatssap que tenemos todas las docentes me enteré que la vicedirectora denunciaba que la carne que el proveedor le mandaba estaba en mal estado", relató.

Y continuó diciendo: "Eran las 8 de la noche, cuando la escuela ya está cerrada, cuando subió fotos de la carne, pero habitualmente el proveedor suele llevar la mercadería a primera hora de la mañana".

"A partir de allí los padres de los chicos salieron a pedir mi renuncia, a responsabilizarme por un hecho que se produjo cuando yo estaba de licencia médica. Es muy extraño que no hayan responsabilizado a quien estaba a cargo de la Dirección. Si la carne llegó en mal estado, lo cual me deja muchas dudas, no entiendo por qué tratan de responsabilizarme a mí. Yo creo que hubo negligencia por parte de la vicedirectora y del personal a quien ella delegó la tarea de controlar la mercadería que se recibe", explicó la docente.

“Estaba con carpeta médica”

Más adelante, Papadópulos consideró que “si alguien tiene ambiciones de ocupar mi cargo, como sucede en cualquier estamento público o privado, lo debe hacer por méritos académicos. Le dediqué mi vida a mi formación profesional. Por eso soy kinesióloga, docente de Educación Especial y tengo varias especializaciones. Siempre le sugiero a quien se dedica a la docencia que estudie y se forme más aún, para desempeñarse al frente de una institución educativa a la que asisten chicos con capacidades especiales, que provienen de familias de muy escasos recursos económicos”.

Todo es sospechoso

“No voy a responsabilizar a las mamás que hicieron pública la situación porque creo que pueden haber sido usadas por quienes tienen otros planes para la dirección de la escuela”, dijo la directora.

“Pero me duele que se me quiera responsabilizar por un hecho que se produjo durante mi licencia médica. Y más que se hable de una institución donde se trabaja por la inclusión, para que los niños descubran todas sus capacidades, donde se los respeta, tanto a ellos como a sus padres. Se trató de hacer creer que era habitual y normal que consumieran alimentos en mal estado y eso es totalmente falso. Hubo una acusación cargada de malicia de quienes quieren usar a los niños y a la escuela Nichelén seguramente con fines inconfesables”, concluyó.