Florencia Cremona: “Las mujeres buscamos un pleno acceso de todos a los derechos básicos”

Una de las actividades que ofreció la Provincia por el Mes de la Mujer fue una charla magistral de la doctora en Comunicación Social Florencia Cremona, que es docente en la Universidad Nacional de La Plata.

Cremona disertó el miércoles último por la mañana en el Centro Cívico Grand Bourg frente a un auditorio repleto, en su mayoría, de mujeres. Su discurso, Sororidad: pacto entre mujeres y la política con perspectiva de género, se basó en una conferencia escrita por ella misma, que completó con material audiovisual sobre la temática y una conversación con la audiencia que se extendió hasta después del mediodía.

Asistieron mujeres que forman parte de la Policía de la Provincia, del Servicio Penitenciario, del Observatorio de Violencia contra la Mujer y de otras oficinas públicas. Estuvo presente un juez de Violencia Familiar y de Género del Distrito Sur Metán. Organizó la actividad la Subsecretaría de Políticas de Género; del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta.



¿Qué significa sororidad?

La sororidad tiene que ver con pactos entre mujeres para el acceso a los espacios de decisión pero también para la vida cotidiana. La sororidad no como un opuesto a la fraternidad porque esta lo que hace es cerrarse sobre sí misma y conservar privilegios. La sororidad lo que busca es alianzas entre mujeres para acceder a espacios de decisión, no de poder.

¿Se refiere a lugares de decisión en el Estado?

De decisión en todos los aspectos, no solo en el Estado. El Estado es importante en tanto los avances normativos habilitan la posibilidad de que las mujeres tengan más derechos pero, si en nuestra cultura todavía preexiste la idea de que no tenemos derecho a las cosas, entonces es importante también (que haya) procesos educativos que nos permitan a las mujeres darnos cuenta de que tenemos derecho a todo; derecho a vivir, por empezar.



¿De dónde toma este concepto para sus investigaciones?

En verdad muchas feministas hablan de sororidad. A mí me parece que lo importante es que la sororidad no es el antónimo o el opuesto de fraternidad. La fraternidad es el privilegio, el poder para acumular, el poder opresor, el pacto entre varones que no tiene que ver necesariamente con que biológicamente sean varones, sino con un modo de hacer política que conserva los privilegios. La sororidad lo que busca es el reconocimiento de otras mujeres en la construcción de pactos para pensar la política en clave femenina, no como una agenda de temas, sino desde el punto de partida. ¿Como sería la comunicación desde una perspectiva femenina? No que el tema de género en los diarios aparezca solo en Policiales, cuando hay un femicidio o un travesticidio, sino cómo sería pensar la agenda de temas y así con todos los ámbitos de la vida.

¿Qué habría pasado si la sororidad hubiera sido una de las ideas de la Revolución Francesa?

En la Revolución Francesa a Olympe de Gouges, que fue una de las feministas que hizo los derechos de las mujeres, cuando dijo “yo quiero mi parte”, lo que pasó fue que la mandaron a la guillotina los mismos revolucionarios. En verdad hubo cafés feministas y hubo muchas mujeres que apoyaron la Revolución Francesa. Sin embargo, esta buscaba los pactos entre los “frates”, entre los hombres, y no todos los hombres, sino aquellos que podían ser considerados ciudadanos. Ahí también hay una variable de clase.

En un capitalismo tan feroz, en el que nos falta todo -nos faltan derechos humanos esenciales como a la alimentación y al empleo-, en el que todo el mundo está atravesado por esa crisis del capitalismo, que es el principal productor de violencia. Ese mismo capitalismo busca mantener los estereotipos de hombre y de mujer para que exista, al menos ahí, alguna certeza, en un mundo en el que todo se mueve, todo se transforma y todo cambia permanentemente. Lo que buscamos las mujeres es un pleno acceso de todos a los bienes, al trabajo, a la educación, al alimento.



¿Esta apelación a la sororidad es a las mujeres comunes?

A todas. A todos los cuerpos feminizados. En la historia argentina nosotras hace apenas 70 años que tenemos derecho al voto. Entonces hubo una impugnación civil en la participación pública. Por más que haya posibilidad de acceder al trabajo, también hay otras cuestiones que hacen que las mujeres no accedan. No es solo que se paga menos, sino que las políticas de cuidado siguen recayendo sobre las mujeres. Las mujeres tienen también menos acceso a la posibilidad de construir los lugares: sigue estando la idea de que hay que ser una buena madre, que hay que criar a los hijos... Si es una opción, genial, pero tendríamos que desde la educación generar dispositivos que puedan deconstruirnos a nosotras mismas y tomar decisiones en relación con la posibilidad de participar.



¿Ve una perspectiva favorable para las mujeres?

Yo siempre pienso que es favorable. Creo que estamos en un momento buenísimo. Hay muchas maneras de organización feminista: partidaria, comunitaria, el movimiento Ni Una Menos. Hubo avances normativos que acompañaron: hay una ley nacional de erradicación de la violencia. Falta que la educación acompañe y que la mujer misma diga “tengo derecho a vivir una vida libre de violencia”. Ahí estan las organizaciones comunitarias, las mujeres artistas, las documentalistas, las cineastas, las periodistas... Hay muchas mujeres organizadas de todas las edades. Las que nos traen los reclamos históricos y las pibitas que se están preparando desde pintándose el cuerpo hasta saliendo en Twitter para mañana (en referencia a la marcha del 8 de Marzo).