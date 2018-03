Módica le da rodaje a la cantera del santo

Ante la partida de varios jugadores que arribaron como refuerzo y como el equipo no clasificó para la etapa clasificatoria del Federal A y tuvo que jugar la reválida, en Juventud Antoniana empezaron a aparecer aquellos valores que se formaron en las divisiones inferiores del club de la Lerma.

El DT Gustavo Módica la vez pasada, cuando el equipo santo se presentó en Misiones frente a Guaraní, confeccionó una lista con 7 juveniles que conformaron la delegación. Si bien Ricardo “Momoto” Gómez ya fue promovido en el equipo de primera en el último semestre del año, cuando oficiaba como DT Víctor Nazareno Godoy, va camino a afianzarse para ser dueño de su puesto porque condiciones no le faltan.

Nicolás Pérez, el defensor que convirtió un gol de cabeza frente a San Jorge, de Tucumán, cuando el santo clasificó a los 32avos. de final por la Copa Argentina para enfrentar a Rosario Central, ahora está en la mira de Módica y quién podría reemplazar a Agustín Bellone es lo que se pudo observar durante la práctica matutina que el plantel cumplió ayer en el club y de cara al próximo partido contra Mandiyú en Corrientes, programado para el domingo, desde las 16.

Pero vaya sorpresa la de Módica, porque en el entrenamiento dispuso que Cristian Chavarría reemplace a Joaquín Iturrieta, otro jugador que también viene de las inferiores, pero ya tuvo un paso por el plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, un par de temporadas atrás.

Todavía Módica no confirmó el equipo, pero existen muchas posibilidades de que tanto Nico Pérez como Chavarría jueguen desde el vamos en Corrientes. Y el que corre con mayor ventaja para ocupar la franja izquierda es Momoto Gómez.

Son muy pocas posibilidades que tiene Juventud de terminar primero en la reválida, aunque los 4 puntos de diferencia que le lleva San Jorge, de los 6 que están en juego, le deja alguna chance, después que finalice esta ronda del torneo que organiza el Consejo Federal, llegará el partido con Rosario Central, por la Copa Argentina, sin fecha confirmada. Para tal fin tanto la dirigencia como Módica deberán mantener alguna base, seguir trabajando y en esta camada de nuevo valores se sustenta el futuro de Juventud.

El reto para estos jugadores representará algo interesante