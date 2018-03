Apaza: "Es muy difícil trabajar sin una fecha concreta”

A ciegas, sin tener ni siquiera una fecha tentativa, Central Norte comenzó a prepararse para enfrentar a River Plate por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El cuervo, prácticamente con los ojos vendados y envuelto en una gran incertidumbre, cumplió su primera semana de trabajo con un amistoso frente a Villa San Antonio, en el estadio “Dr. Luis Güemes”.

“La verdad que el partido fue bueno porque volvimos esta semana y la idea siguen intacta, los jugadores saben que tienen que jugar al ras del piso y con mucho movimiento en el medio. El resultado fue parejo (2 a 2), pero lo importante es que vamos a hacer muchos amistosos”, dijo Ramón Apaza en diálogo con El Tribuno.

El técnico de Central Norte afrontará uno de los retos más grandes de su carrera, no solo porque enfrentará a un grande de Primera División, sino también porque es muy complicado sumar algunos refuerzos para un partido. El Turco cuenta con mayoría de jugadores de la cantera del club, algunos que tuvieron rodaje el torneo pasado en el Federal B y otros que buscan su oportunidad. Los únicos de mayor experiencia son Mariano Maino y Matías Ceballos, referentes del plantel azabache.

“El tema refuerzos será muy difícil, el que venga lo tendrá que hacer por un partido sabiendo que no tenemos competencia y sin conocer si nos invitarán al Federal A o no. Es muy difícil trabajar sin una fecha concreta, hay que tratar de mantener al plantel motivado”, expuso Apaza, consciente de la situación que atraviesan.

El DT cuervo armó un plan de trabajo hasta tener un panorama certero: “La próxima semana lo haremos lunes, miércoles y viernes; un día será físico y otro futbolístico hasta que tengamos una fecha exacta”.

El “Turco” tiene en claro que si no pueden sumar refuerzos, y si el choque ante el millonario sería el próximo fin de semana, el once titular sería prácticamente el que puso en cancha en la tarde de ayer, salvo las ausencias de Cesar González y Nicolás Char, quienes, por diferentes motivos personales, no participaron del ensayo. En el caso del delantero, el técnico de Central no sabe si continuará o no en el club.