Otro traspié afuera para Salta Basket

Después del triunfazo conseguido ante San Martín, el pasado martes en el Delmi, Salta Basket inició su gira por el Litoral con una derrota ante Regatas, en Corrientes, por 74 a 72 en una nueva fecha de la Liga Nacional.

El equipo dirigido por Ricardo De Cecco tuvo un muy flojo primer tiempo, pero reaccionó increíblemente en el complemento. Regatas pegó en el momento justo. Ganó el primer cuarto por 20 a 15 y el segundo tramo de la etapa inicial fue el tramo más complicado de la noche para los visitantes, ya que el conjunto local sacó chapa y demostró por qué está en el Final Four de la Liga de las Américas. Fue un contundente 22 a 10, para llevarse la ventaja de 42 a 25 a los vestuarios y planificar el complemento con mayor tranquilidad.

Salta Basket no se dio por vencido y comenzó a crecer en el tercer cuarto, donde desplegó su mejor básquet. Fue mucho más que los correntinos y se quedó con el penúltimo período por 24 a 12, para quedar a 5 (54 a 49) a falta de diez minutos.

El último cuarto fue de ida y vuelta, con los infernales achicando el marcador y hasta logrando pasar al frente parcialmente, pero otra vez el conjunto local pegó y si bien cerró su cuarto 20-23, logró imponerse por 74 a 72.

Sigue afuera

Salta Basket continuará en el Litoral en las próximas horas. Mañana, a las 22, se medirá ante el poderoso San Martín, mientras que el jueves, a la misma hora, chocará con La Unión de Formosa, también en condición de visitante. El conjunto salteño continúa fuera de la zona de descenso, aunque deberá traer al menos un buen resultado para no complicarse.